中国有能力保持中国外汇市场稳定运行

5月19日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就当前我国金融和外汇市场运行情况接受媒体采访时表示，我国经济金融的稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供了有力的基本面支撑。今年以来，我国外汇市场运行平稳，境外资本流入增多，外汇储备稳中有升，外汇市场预期总体稳定。
潘功胜强调，我们完全有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
第一，当前，我国经济运行总体平稳，主要指标保持在合理区间，新旧动能转换加快，宏观经济基本面良好。4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，继续处于扩张区间。宏观政策操作空间较大，政策工具丰富。今年以来，稳健货币政策强化逆周期调节，增强政策前瞻性、灵活性，保持了流动性合理充裕，促进了社会信用较快增长，货币金融条件松紧适度，金融部门对民营和小微企业支持力度进一步加大。4月末，广义货币M2同比增长8.5%，比上年同期高0.2个百分点。
第二，我们将按照既定方针，坚定不移扩大金融开放，保持金融改革开放政策的连续性稳定性，坚决落实已部署的金融改革开放政策，进一步推动金融市场双向开放，深化外汇管理改革，提高跨境贸易投资自由化便利化水平，切实维护境外投资者合法权益，为境内外投资者创造更加便利友好的投资环境。
第三，近年来，我们在应对外汇市场波动方面，积累了丰富的经验和充足的政策工具，根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施，加强宏观审慎管理。打击外汇市场的违法违规行为，维护外汇市场的良性秩序。（刘琪）
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