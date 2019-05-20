今年以来，济南重工集团有限公司打造以轨道交通装备产业为核心的智能制造与高端装备产业园，重点发展全断面隧道掘进机、隧道掘进专用装备、装配式建材生产线等产品领域，老国企焕发出勃勃生机。图为工人在查看即将完工的盾构机刀盘。

张进刚摄（人民视觉）

有着60多年历史的中国一重集团有限公司，被誉为中国装备制造工业、机械工业的“鼻祖”。但是，曾经光辉的老国企前几年经济效益持续下滑，到2016年资金链几乎断裂，企业陷入前所未有的困境。

怎么办？改革是“救命草”，激活“人”的动力是关键。3年多来，围绕“人员能上能下、岗位能进能出、薪酬能增能减”的体制机制改革，老国企焕发了“新青春”。近年来，以此为代表的激励机制改革是国企改革的一项重点。记者日前从国务院国资委了解到，随着中央企业激励机制相关政策陆续出台，员工持股、股权分红等更多举措落地生效，激励工作取得了积极进展。未来更多企业还将在相关改革方面实现“破冰”。

激励机制分类共进

增强企业活力、调动企业家和广大职工干事创业的积极性，是搞好国有企业的关键所在。近年来，国务院及有关部委陆续印发一系列政策文件，推动国有企业建立健全中长期激励机制。

何为中长期激励机制？国务院国资委副主任翁杰明介绍，根据去年全国国有企业改革座谈会上的界定，就是综合运用员工持股、上市公司股权激励和科技型企业股权分红激励等中长期激励方式，立体化全方位激发企业活力。

目前，央企在相关方面已取得积极进展。

实施国有控股上市公司股权激励。共有45家中央企业控股的92户上市公司实施了股权激励计划，占中央企业控股境内外上市公司的22.8%，主要分布在通信与信息技术、科研设计、医药、机械、军工、能源等行业领域。

开展国有科技型企业股权和分红激励。截至2018年底，已有24家中央企业所属科技型子企业的104个激励方案进入实施阶段，其中2018年新增74个方案，比上年增长247%。

试点国有控股混合所有制企业员工持股。按照“成熟一户，推进一户”的原则，全国共选取了181户企业开展试点，央企层面10户试点子企业已经全部完成出资入股，地方层面的试点企业也完成了首批的出资入股，后续选择的正积极开展战投洽谈、资产评估、进场交易等工作。

推动中央企业持续深化内部三项制度改革。实现管理人员能上能下；员工能进能出；收入能增能减。

员工股东企业多方共赢

完善激励机制能带来哪些改变？

据统计，相关企业都实现了强劲的利润增长。国有控股上市公司实施股权激励1年以上的企业营业收入、利润总额、市值年均增长率分别达到16.7%、14.6%、7.0%，明显高于整体水平；30个已经完成首批激励兑现的国有科技型企业，利润总额和净利润增幅分别达到41.6%和45.6%；国有控股混合所有制企业员工持股试点中，10户中央试点企业2018年利润总额平均增幅26%。

利润指标之外，更多亮点喜人。

人才留得住了。为稳定骨干员工队伍，航天科技航天工程装备有限公司2017年以增资扩股的形式开展股权激励，实施以来，不仅公司营收2018年同比增长21.7%，企业对专业人才的吸引力也大大增强，其核心技术团队规模稳定增长，关键技术人员出现回流。

创新动力更强了。中国电力科学研究院有限公司2016年启动岗位分红激励方案设计，加大对核心科研骨干的定向激励力度，科研人员的创新热情大大激发。2018年，企业完成成果转化68项；2018年以来获专利授权541项，企业效益也实现持续增长。

企业发展更有利了。作为A股上市公司，中国建筑集团有限公司实施的股权激励向资本市场传递了公司持续增长的信心。中建股份上市后前3年，平均每年分红不足20亿元，实施股权激励的近5年则达到60亿元，A股市值增长到目前的2300亿元，融资成本有效降低。

“符合社会主义市场经济原则的激励机制，可以充分激发国有企业各层级干部职工的精气神，推动企业增强内生活力。”翁杰明说。

激励机制还将扩围扩面

不过，翁杰明同时指出，虽然近年来国有企业在完善激励、增强活力方面取得了长足进展，但缺乏有效的激励、激励力度不够仍是不少国有企业面临的一个突出问题，企业对完善激励、加大激励有呼声、有要求，完善激励机制还有大量工作要做。

翁杰明表示，未来一方面要完善政策措施，激励机制的实施要在现有基础上不断扩围扩面。今年央企控股上市公司实施股权激励覆盖面将力争比去年新增数再增加50%，即努力新增30户左右。对于尚未尝试实施国有科技型企业股权和分红激励的中央企业，原则上在2019年都要求实现“破冰”。结合科创板改革推进情况，近期将研究出台科创板中央企业控股上市公司实施股权激励的政策措施，明确业绩考核及收益方面的支持政策。

另一方面，切实转变国资委管理方式，下一步对国有企业股权和分红激励工作，更多的是事中指导和事后备案，国资委除事先制定相应的政策外，更多鼓励企业形成良好工作氛围。同时落实中央企业主体责任，要求中央企业制定好整个集团中长期激励金额和实施办法，把工作的重点更多聚焦在充分竞争领域和创新领域，让2019年中长期激励工作更上一层楼。

(责编：赵爽、付长超)