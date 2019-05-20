网红店，要“颜”更要“严”

在位于北京市西单君太百货2楼的“喜茶”，购买和等候取茶的人群挤满了茶店。

本报记者 张一琪摄

近年来，山东省济南市立足于泉城古老的历史文化资源，积极保存修复包括小广寒等多处商埠时期的老建筑，打造中国传统文化与现代高科技完美结合的“东方神画”，创新升级“网红”打卡地宽厚里齐鲁美食汇，形成了泉城济南别具一格的建筑风情、老字号、商业文化。

图为济南宽厚里齐鲁美食汇门前， 一位老字号店主在招徕顾客。

俞方平摄（人民视觉）

5月14日，星期二，下午3时50分，位于北京西单君泰百货2楼的“喜茶”人潮涌动。这家经常出现在微信朋友圈、抖音上的网红奶茶店，常常要排队几十分钟甚至几个小时。即使排队时间长，但依然不影响它的超高人气。从4时之后，西单这家店排队的人越来越多。

网红，是指网络红人。网红店则是指那些在互联网有着高人气的店铺，包括餐厅、咖啡厅、奶茶店、民宿等。尤其是在自媒体、短视频不断发展的前提下，越来越多的店铺借助它们成为网红店，吸引着许多人前来打卡体验。

然而，成为网红店只是一种营销手段，把客人引来也只是初级目标。更长远的是要留得住客人，这就需要店铺在产品、服务上下工夫。网红店要有颜值，但更要严格把控质量，打造经得住市场检验、名副其实的网红店。

高颜值就是“硬道理”吗？

观察风靡网络的网红店，可以发现它们基本上拥有一个共同点，就是追求“高颜值”。或者是店面装修风格独特，或者是产品包装有特色，抑或是产品本身有独特之处，但归根结底，就是能够在第一时间吸引人。

“喜茶”就在店面和产品上下足了工夫。从店铺设计，到茶杯包装，再到奶茶本身，都有着“高颜值”，再通过各路网红推荐以及体验过的顾客拍照打卡，其传播效果成倍增长，吸引越来越多的人来尝试。

小梁在河北省廊坊市一家医院工作，经常会和家人、朋友来北京玩。经常看到关于“喜茶”的推荐，于是她和朋友在北京中关村的“喜茶”排队50分钟，终于尝到了传说中的“喜茶”。“主要想尝尝它能有多好喝，廊坊没有卖的，来趟北京就得去尝尝。”

小梁对“喜茶”的评价却一般，认为口味并没有什么独特之处。但经常喝“喜茶”的郭芑然却认为味道很不错。

郭芑然在北京一家互联网公司工作，周末或者闲暇时间经常和朋友聚会，所以接触过很多网红店，尤其是一些网红餐厅。郭芑然拿着手机向记者展示着几家她去过的网红餐厅，从图片来看，这些餐厅设计新颖，各具风格，而且地理位置优越，都具备很高的“颜值”。

郭芑然介绍了一家故宫旁边的餐厅。这家餐厅在一座小院子内，内部设计简洁素雅，窗外就是故宫城墙，餐品也很精致。这座餐厅既适合聚会，也适合拍照，但就是价格很贵，在大众点评上这家餐厅的人均价格超过700元。“但其实菜并没有多好吃，很多顾客去的目的还是拍照。即使这样，人依然不少。”郭芑然说。

但不是所有的网红店只追求门面上的“高颜值”，有些网红店会不断提升产品和服务的质量，用内涵来吸引顾客。还有的则是因为内涵而成为网红店。

小林在上海银联总部工作，他向记者谈起了一次排队的经历。位于上海虹桥足球场附近的电台巷火锅在上海很有名气，也是一家网红餐厅，每天在餐厅门口都会排起长龙。小林有一次下午2时45分去拿号排队，没想到，一直等到晚上8时多才吃上，排队将近6个小时。最终小林和朋友只吃了2个小时。“火锅的味道很好，虽然排了很长时间，但我觉得还是很值得。”小林说。

泰和泰律师事务所律师廖怀学在接受采访时表示，网红经济是注意力经济，依托互联网的传播、社交短视频等平台推广，网红店能够在较短时间内获得大量关注，拥有庞大的流量。关注度和流量即意味着购买力，能够实实在在转化成经济利益。

网红店的套路知多少？

网络有一句流行语：我走过最长的路，就是你的套路。这句话很适合网红店，顾客正是中了“套路”，才让网红店红了起来。

排队，就是网红店的营销套路之一。当看到某一家店铺门口排起了长队，很多人的第一直觉就是这家店铺的产品应该很不错，有可能就产生了“我也应该去试试”的想法。而这正中网红店的下怀，许多网红店正是利用这种心理来招揽顾客。有一些网红店为了制造排队的效果，会把柜台设置在靠近门的位置，以此来增加排长队的假象。

记者在一家网红店排队的时候，随机采访了多名排队的顾客。有的顾客是因为喜欢而来，有的则是慕名而来，还有一部分就是路过看到很多人排队而进来购买。网络上曾多次曝光有的网红店雇人排队，制造虚假繁荣，从而达到吸引人的目的。更有甚者，竟然做起了排队的生意，向顾客兜售自己排上的号，成为网红店排队的“黄牛”。

更多的套路则是利用社交网络，拍照打卡就是其中之一。郭芑然曾体验过一家照相馆，主要拍摄证件照。在结账之时，店里告知如果在微信朋友圈上传已经洗出的证件照就可以享受优惠。郭芑然就将自己的证件照拍摄上传，“没想到的是，好多人来问我这家照相馆在哪儿？”郭芑然向记者回忆这段经历，“这在无形中为这家照相馆拉来了更多的顾客。”

现在很多网红店都采用鼓励顾客拍照的策略，通过顾客自己分享来增加店铺的曝光。所谓“三人成虎”，不断有人在社交网络上晒同一家店，就会引起更多人的好奇，从而为网红店聚集了更多的人气。

“在社交网络的影响下，除了实际消费之外，消费者到网红店，还有满足社交分享的需求，比如在网红店打卡、发朋友圈等。”廖怀学说。这表明，网红店通过社交网络扩散的策略是十分有效的。

经常刷抖音的人，时不时就会刷到一些推荐吃喝玩乐的短视频，或者推荐一些店铺的短视频。看到其中推荐的食物，心里就会痒痒地想去尝试一下。但这其中很可能也是网红店的“套路”。

自媒体尤其是短视频兴起之后，网红店又找到了新的营销手段。通过拍摄短视频能够将食物、服务等全方位地展示出来，然后在雇佣一些包括抖音在内的自媒体营销号不断地推荐店铺，从而将店铺打造成为网红店。抑或是邀请一些网红来到店铺体验，通过网红的热度来提高网红店的人气。

北京大学助理研究员、新闻学博士靳戈向记者分析了其中的原因：客流对于商店来说就是潜在的收益，目前常规吸引客流的办法，普遍成本较高。而通过互联网吸引流量，再将其转化到线下，成为获得客流的新渠道。这一获得客流的方式，显然比常规的广告、推销等成本更低、更高效。

“对于网红店主来说，什么能在互联网上吸引注意力，他们就干什么。”靳戈表示，这其中还存在一个边际成本的问题，越是受人关注的店，获得流量的价格就越低。

网红店为啥难“长红”？

如果用一个词来形容网红店，大起大落最为合适。曾经很多刷屏的网红店正在慢慢淡出人们的视野，甚至已经倒闭关门。前前后后持续只有几个月，时间长一点的可能也只有一年而已。一位网友总结道：“他们都是活在朋友圈里的网红店。当他们从你的朋友圈消失，距离真正的消失也就不远了。”

但也有例外，有一些网红店活了下来，“喜茶”就是一个。此外，还有那些依靠提供高质量产品和服务的店铺，通过打造网红店的营销策略，反而获得了更高的人气。

可见，质量才是网红店的生命线。无论是小梁、郭芑然还是小林，在接受采访时都不约而同地表示，网红店要想真正地红起来，还是要从质量做起，做好品质控制，让产品能够在市场上立得住。

网红店背后是流量变现，也就是在网络上获取的大量流量要变为实际的客流量，带来实际收入。“广告营销做得再好，如果产品和服务不能给消费者带来符合预期的体验，那么也很难获得回头客。”靳戈表示，这会导致网红店一边获得流量，一边流失流量，显然不是明智之举。

“甚至网红店在消费者心中‘种草’的过程，也是一个不断提高体验预期的过程，这对网红店产品和服务的质量，也是一种挑战。”靳戈说。

同质化严重是网红店的通病，从众心理不仅在消费者身上有，网红店也有。一家网红店火起来之后，马上就会出现同类型的店铺，采用同样的营销方法来打造网红店，甚至名称类似，这就造成消费者的审美疲劳。

靳戈表示，虽然新兴互联网商业模式的兴起，给创新提供了低门槛的平台，但是创新容易、吸引注意力难。于是，跟风、搭车就成了投机之选。

在网红店的营销中，还可能涉及虚假宣传的问题。盛名之下，其实难副。在自媒体营销软文或者短视频中采用夸大的手法来放大产品的效果。“如果到店后的实际情况与网红店的宣传内容不一致，其行为已经构成虚假宣传。”廖怀学表示，《广告法》第四条明确规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。广告主应当对广告内容的真实性负责。

此外，如果网红店涉及虚假宣传，还侵犯了消费者的知情权，根据《消费者权益保护法》的相关规定，店铺是要承担相应的法律责任。广大消费者如果遇到一些名不副实、涉及欺骗的店铺应该及时拿起法律武器来维护自己的合法权益。这既是对自己负责任，也是对社会负责任。

同时，大众点评、微信、抖音等APP应该承担起相应的责任，“从平台责任角度来说，网络平台应当采取综合防控措施，对平台内的网红店进行规范，保护消费者合法权益，切实履行平台义务。”廖怀学说。

(责编：赵爽、付长超)