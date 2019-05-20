原标题：第四批试点160家多地扩范围降门槛 国企混改加速落地

作为国企改革的重要突破口，混改正在加速批量落地。《经济参考报》记者了解到，第四批混改试点名单已经国务院国有企业改革领导小组审议通过，共有160家企业，资产总量超过2.5万亿元。多地也在整体上加大混改力度，扩大范围，放宽限制。

国家发改委新闻发言人孟玮在日前的发布会上表示，截至目前，已经推出3批50家重要领域的混改试点。按照中央经济工作会议和政府工作报告部署，今年要在前三批混改试点的基础上，进一步增加数量、扩展领域，启动开展第四批混改试点工作。

孟玮表示，第四批试点企业中央企业系统107家，地方企业53家。从资产规模来看，中央企业资产规模约1.7万亿元，地方企业资产规模约0.8万亿元。其中，资产规模超过10亿元的企业共有99家，占第四批试点总量的61.8%。

从试点选取看，第四批试点不局限于电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等7个重要领域的国有企业，也包括具有较强示范意义的其他领域国有企业，以及已经实现股权层面混合、拟进一步在完善治理上深化改革的国有控股企业。

从行业领域看，既有传统制造业领域的试点企业，也有互联网、软件及信息技术服务、新能源、新材料和节能环保等战略性新兴产业的试点企业。

孟玮表示，下一步，国家发改委将会同国资委等有关方面，认真落实党中央和国务院部署，坚持因地施策、因业施策、因企施策、一企一策，稳步推进第四批混改试点工作，探索形成更多可复制可推广的经验。同时，还将进一步研究完善混合所有制改革政策，细化混合所有制改革全流程指引，更好指导推进国有企业混合所有制改革。

多地也在加大混改力度。近期山西发布的《2019年国资国企改革行动方案》明确，将混改层级从子公司提升到一级集团，从非煤企业扩大到煤炭企业；将混改数量从局部试点扩大到全面推开，特别是加大混改项目推介力度，推出一批更具吸引力的优质资产和项目。除对国有资本投资、运营公司保持国有独资，对涉及公益领域的企业保持国有资本控股外，所有竞争性企业，原则上都要开展混合所有制改革；对一般竞争性子企业，允许出让全部股份；对战略竞争性企业，控股下限34%。

内蒙古自治区国资委也表示，不设准入门槛，不限持股比例，吸引社会各类资本参与混改。近日集中挑选了8个区属企业的40余个混改项目，涵盖冶金、能源、金融、商业、文化、交通、投资等行业，预计项目落地实施后将引入社会资本近200亿元。

国资委研究中心副研究员周丽莎表示，混改并不是灵丹妙药，要宜混则混、宜参则参，有些产业并不适宜混改，有些竞争性行业也不能一刀切地退出。而且上市是混改的手段而非目的，有些资产证券化对企业本身并没有帮助。通过混改实现上市，应在资金的风险控制和回报、产业的发展空间和互补等方面实现双赢。

(责编：杨曦、付长超)