原标题：老工业基地涌现一批“绿色工厂”

近日，记者走进坐落在沈阳经济技术开发区的东北制药集团公司、沈鼓集团公司、沈阳机床集团公司、北方重工集团公司等企业，发现这些企业家家干净整洁，有花有草有树，没有异味。据悉，沈阳市多年来多种手段并用，增强了企业的环保意识，涌现出一座座名副其实的“绿色工厂”。

据介绍，此前，沈阳市委、市政府决定，铁西区和沈阳经济技术开发区合署办公，铁西区所有工业企业迁到开发区，离开市区。

数百家企业在开发区新建工厂，沈阳市严把环评关。将环评工作交给社会，政府负责对环评机构监管，使环评机构尽职尽责。2013年9月，华晨宝马汽车有限公司铁西工厂将进行三期扩建，环评单位是沈阳环境科学研究院。环评报告中有“环境影响”评估、“污染防治措施”等。在“污染防治措施”方面，对涂装喷漆室产生的有机废气、焊接烟尘、打磨工序产生的粉尘、生产废水、生活污水、固体废物等都有相对应的防治措施，如安装空气净化装置、污水处理装置等。同时，环评报告在网上公示，让方方面面进行监督。确保企业在初建时就是“绿色工厂”，不走先污染后治理的老路。

对没有经过环评而兴建的生产设施，一经发现，严肃处理，包括罚款、曝光、停业等。一年接一年的狠抓环保工作，使企业增强了环保意识。东北制药公司累计投资40多亿元，建设制剂和原料药两大全新生产基地，实施整个厂区智能制造体系建设，对生产质量控制、节能减排进行全面升级，打造花园式工厂；沈阳新松机器人自动化股份有限公司将“绿色工厂”建设提升到企业生存发展的战略高度，机器人自动喷漆单元使用本公司生产的喷涂机器人进行喷涂，实现零人工，减少油漆危害；华晨宝马铁西工厂已获批成为国家4A级景区。高度智能化、现代化、低碳排放的制造车间，成为吸引游人热游的工业景区。（刘旭）

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