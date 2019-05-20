原标题：新一轮27项降成本清单出台 预计全年降成本将超2万亿

5月17日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行联合印发了《关于做好2019年降成本重点工作的通知》。《通知》指出，三年来，深入推进降低实体经济企业成本各项工作，取得显著成效，年度目标任务均顺利完成。2019年将重点组织落实好8个方面27项任务。专家预计，27项降成本落实到位，今年全年降成本规模将超过2万亿元。

“从2015年以来，国家高度重视降低企业成本，通过减税降费、放管服、增加小微企业融资等一系列政策措施，企业和社会成本有了明显下降。特别是今年，国家实施了更大规模的减税降费措施，企业税收成本和社保负担会有明显减轻。”中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，但面对更加严峻的外部经济风险和国内产业转型升级压力，以及深化改革和提高国家治理能力水平的需要，企业和社会面临的金融性、制度性、创新性成本问题依然不容忽视，企业融资难、融资贵的问题还没有从根本上解决，电信、交通、能源等垄断行业的收费价格仍不合理，土地、人工、创新等要素成本仍居高不下，这些由于行业、资源垄断所形成的价格扭曲严重影响了企业降成本和推动创新的效果，有的甚至抵消了国家减税降费所带来的政策效应。

在继续推动大规模减税和降费方面，《通知》明确，落实好将制造业等行业16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业10%的税率降至9%等政策，确保所有行业税负只减不增。对政策实施后纳税人新增的留抵税额，按有关规定予以退还。继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。

在持续降低制度性交易成本方面，《通知》称，建立市场准入负面清单动态调整机制，开展《市场准入负面清单(2019年版)》修订工作，进一步缩减市场准入负面清单，推动“非禁即入”普遍落实。

在明显降低企业社保缴费负方面，《通知》称表示，下调企业社保缴费比例。稳步推进社保征收体制改革，各地在改革过程中不得采取增加小微企业实际缴费负担的做法，不得自行对历史欠费进行集中清缴。合理确定社保缴费基数。

此外，继续降低用能用地成本，一般工商业平均电价再降低10%；推进物流降本增效，取消或降低一批公路、铁路、民航、港口收费。两年内基本取消全国高速公路省界收费站，力争提前实现，做到不停车快捷收费，加快通行；提高资金周转效率，加大清理规范保证金工作力度。

张依群预计，落实大规模减税和降费等27项降成本，今年全年降成本规模将超过2万亿元。

“目前，从政府层面上看，通过大规模减税降费使企业的税费成本得到了大幅度降低，但从市场角度看，由于不合理的价格和不公平的竞争，整个市场环境还需要进一步改善。因此，必须通过全面深化改革来实现和巩固当前降成本的成效。”张依群说。

张依群建议，一是清理国家现已出台的一系列减税降费政策，将这些政策梳理整合并以法律法规的形式固定下来，形成国家支持企业发展的长期政策导向；二是牢固树立市场起决定性作用的发展理念，坚决打破市场竞争领域的行业垄断，企业真正成为市场竞争主体而非政府行政管理主体，通过公平竞争实现要素的合理配置和流动，把垄断形成的高薪水、高成本、低效能用市场手段和力量冲销熨平；三是要深化用地制度改革，把城镇化和土地集约利用、人口流动转移结合起来，在土地征用和和补偿平衡的基础上提高土地开发利用效率，降低用地成本；四是要全力以赴、坚定不移地鼓励创新，以改革为动力，以人才智力激发为目标，以科研创新、管理创新、制度创新为载体，全面减除对科研人员、科研经费的限制性措施，最大限度激发人的潜能和活力，让人才的力量、创新的成果成为推动中国经济行稳致远的最强动力。

(责编：杨曦、付长超)