原标题：北京朝阳区不动产登记半天全搞定

“之前从排队预约、缴纳税费到办理过户，起码得跑两趟，现在提前两三天约号，只用来一次，现场最多待半天就能全部搞定！”在朝阳区不动产登记大厅窗口，帮客户迅速办理完手续的链家工作人员宋女士对记者连连感慨。

17日，朝阳区在本市首创的不动产登记“一窗受理、内部流转、即时办结、同窗出证”新模式运行刚满月，办理群众在这儿体会到了更加高效便捷的办理流程。

刚过9时，朝阳区不动产登记大厅已经热闹起来。在一层，一排档案自助查询机和自助制证发证机前，几位市民好奇地“尝鲜”这些最新应用。吕先生通过审核并在网上缴费后，把身份证放在自助制证发证机的指定区域，再轻点触屏输入简单的个人信息，两分钟后，机器就“吐”出了刚刚印制好的产权证。“自助服务方便又省时，很适合年轻人！”吕先生说。

现场工作人员介绍，实际上，在窗口办理业务等待拿证的时间已经缩减到了45分钟内，如果选择机器自助制证，时间还可以再省去一些。新功能试运行一个月以来，办理人通过自助制证机已经打印产权证100余份，下周6台机器将全部投入使用。

在二楼窗口服务区，全新优化的业务流程让人们享受到了最大程度的便利，因为所有涉税登记业务和老人、残疾人、孕妇、军人绿色通道业务，全部纳入到了一窗办理的综合窗口。

记者在现场看到，大厅共设置了31个一窗办理综合窗口，其中普通综合窗口25个、老残孕军绿色综合窗口6个，窗口数量是原来的5倍多，日均受理量由原来的60件增至300余件，因此市民预约周期由原来的2周压缩至3天以内。涉税登记业务全部纳入25个普通综合窗口一窗办理，能100%满足用户需求。

不动产登记的具体业务该如何办理？市民到达大厅后，引导人员会主动上前服务，第一步是取号，然后到综合受理窗口递交材料；之后，不动产缴税及登记的受理、审核、收费发证所有事项都在一个窗口完成，窗口办理时限全面压缩至半天内。

等待时间减少的背后，是办理环节的简化与合并。目前朝阳区不动产登记大厅已将“申请不动产登记及缴税”环节与“缴费领证”环节合并，办理人无需在多个窗口往返奔波；以前税务、房管、登记部门都要分别收取身份证件材料，现在改为仅收取一份，能够通过部门信息共享获取的材料，不再由申请人提供。

“已经网签而且已通过税务预审的存量房转移登记业务，占全部综合窗口业务量的80%以上。”工作人员举了个例子，改革后申请人由分别向税务、登记部门申请，变为向一个窗口申请，办理时限由原来的2个小时压缩至45分钟以内。

为了优化不动产登记领域营商环境，自2018年12月以来，北京相继出台了多项政策。市规划和自然资源委相关负责人介绍，目前，北京市不动产交易、纳税和登记实现了“一网通办”，办事企业、个人可通过网上填报申请，经职责部门预审合格后到现场核验的方式完成整个不动产交易登记全流程业务。4月份起，不动产登记及缴税的受理、审核、收费发证所有事项都能在一个窗口完成，办理时限全面压缩到半天以内。

值得一提的是，不动产登记费网上支付服务于4月在朝阳、海淀、丰台、通州进行试点，这项服务5月10日起在全市推行。申请人可以通过互联网计算机端支付平台，输入“不动产登记业务编号”后缴纳不动产登记费，也可以点击短信“手机自助缴费”链接跳转至手机端支付平台缴纳不动产登记费，网上银行、手机支付、微信、支付宝扫码等多种缴费方式都能完成。(潘福达)

(责编：赵爽、付长超)