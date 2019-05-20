APEC贸易部长会议强调维护多边贸易体制

太经合组织(APEC)第二十五届贸易部长会议18日在比尼亚德尔马闭幕，会后发表的联合声明强调维护多边贸易体制。
联合声明承诺加快实现“茂物目标”，在亚太地区营造自由和开放的贸易投资环境，深化亚太区域经济一体化。联合声明说，APEC经济体认可世界贸易组织对国际贸易做出的贡献，同意采取必要行动改进世界贸易组织运作。
代表中国商务部部长钟山出席会议的商务部部长助理李成钢在会后举行的记者招待会上说，在当前保护主义抬头、多边贸易体制面临严峻挑战的背景下，联合声明来之不易，向外界释放了一个“非常强烈而积极的信号”，表明APEC成员对以规则为基础、非歧视、透明的、包容性的多边贸易体制的珍惜，以及维护世界贸易组织规则有效性和权威性的态度。
李成钢说，达成联合声明体现了亚太大家庭的团结，同时也为在年底召开的APEC领导人非正式会议做了准备。
据了解，2019年亚太经合组织领导人非正式会议将于11月在智利举行。
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