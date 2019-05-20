原标题：国内钢价跌幅有所扩大 进口矿价创阶段性高位

新华社上海5月19日电(记者李荣)国内现货钢市逐步由旺季向淡季过渡，整体处在下行通道中。行情虽时有起落，但供强需弱的特征正在慢慢形成。进口矿市场先抑后扬，创出了近年来的价格高位。

据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于148.56点，一周下跌0.81%。其中，建筑钢价格下行，全国主要市场主流规格螺纹钢品种均价为每吨4190元，一周下跌37元。热轧板卷价格下跌，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨4019元，一周下跌39元。中厚板价格下跌，全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨4098元，一周下跌32元。

具体来看，国内现货钢价整体下行，上半周跌幅较为明显，下半周随着期货市场止跌反弹，现货市场的跌势逐步有所收窄。钢材下游行业的需求表现不一，传统的淡季市场特征正在表现出来，钢价难有较大的上升空间。

铁矿石市场盘整中有上扬的走势。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，价格盘整运行，一些地区报价有小幅的上涨。进口矿市场价格先抑后扬，截至16日，62%品位进口铁矿石价格为每吨98美元，周环比上涨2.85美元，创近5年来高位。4月份以来进口矿到港量明显偏低，而国内高炉的开工率处于高位，钢厂补库力度相对增强，主要港口矿石库存持续下降。矿市看涨情绪较浓，但高价格也会带来高风险。

相关机构分析认为，目前国内钢市由供需两旺向供强需弱过渡。4月份国内粗钢产量创出新高，市场供应压力逐步加大，对钢价形成一定的抑制作用。不过，对钢市起支撑作用的因素也依然存在，国内钢价短期内仍以震荡盘整为主。（李荣）

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