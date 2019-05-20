原标题：华为否认联想对其断供办公电脑

华为创始人兼总裁任正非表示公司将继续开发自己的芯片 减少禁令带来的影响

在华为公司被列入美国“实体清单”中后，18日晚，有知乎网友称，“联想率先断供华为”。

昨天凌晨，联想发布声明称“未向华为断供”，并表示将诉诸法律手段，追究造谣者责任。随后，最先发布谣言的网友“灰机”公开道歉，称该说法来源单一，是自己在敏感时间点鲁莽地下了夸张判断。

联想辟谣断供华为

华为回应停供是谣言

18日晚间，一则“联想取消了所有和华为的订单”的消息在知乎等平台发布。

据新华社报道，美国商务部工业与安全局当地时间15日，宣布将华为和70家附属公司添加到其所谓的“实体名单”中，此举将禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。

随着这一新闻不断发酵，“联想率先断供华为”的消息引起众多网友的关注与讨论，联想受到不少网友谴责。

19日凌晨，联想通过官方微信公号紧急发布声明辟谣称，经过挨个国家和地区去查证，联想从未向华为中断过供货。联想称：经查，目前联想集团向华为公司供货正常。对于目前网上的“断供”等不实之词，我们已经对谣言传播者连夜取证，将诉诸法律手段，追究造谣者责任。

联想表示，不明势力针对联想的舆论攻击在过去一年时间已经连续发起多次，谣言广度和深度远超正常商业竞争范围，已向有关方面汇报，望网友勿相信相关传言。华为是联想PC和服务的重要客户，我们将在严格遵守联想业务所在国家和地区的相关法律及合规条例的基础上，持续向华为销售产品和服务。“多事之秋，共渡难关！”

另据《环球时报》报道，环球时报英文版记者从华为公司处获悉，联想对华为的办公电脑和服务器停止供应的消息是“谣言”。

造谣者向联想和网友道歉

昨天上午，最早在网络上散布“联想因为美国封锁而断供华为电脑”说法的网友“灰机”在其发布谣言的平台知乎上向联想及广大网友道歉。“灰机”称，爆料从头至尾没有得到联想方面的回复和确认。

他对此道歉称：我仅代表我个人向联想集团致歉，向所有因我的极端推测和情绪化输出而影响的网民致歉。以后我一定会措辞更为严谨，下笔之前三思。

在联想集团公众号下，也有留言表示希望联想起诉这些造谣者，对此，联想给予肯定回复。

任正非：华为将继续研发自己的芯片

昨天，华为官方发布了一篇名为《华为不需要美国芯片：特朗普出口禁令下的总裁》的文章。文章提到，在美国发布华为贸易禁令以后，华为技术有限公司创始人兼总裁任正非首次接受采访。他预计华为的增长可能会放缓，但只是小幅的放缓，他预计年度收入增长可能略低于20%。

任正非表示，华为公司将继续开发自己的芯片，减少贸易禁令带来的影响。他还指出，即使美国供应商不向华为出售芯片，华为也“没问题”，因为“我们已经为此做好了准备”。主要设计核心处理器芯片的华为子公司海思技术有限公司也暗示，早有计划应对潜在的供应中断。在最近的一封公开信中，海思总裁何庭波写道，“我们实际上在多年前已经预见到这一天，我们确实准备了后备计划。”

17日，何庭波在向所有海思员工发送的内部信中表示，所有海思曾经打造的备胎，一夜之间全部转“正”。她说，海思的芯片确保了公司大部分产品的战略安全和连续供应，“挽狂澜于既倒”，今后要实现“科技自立”。何庭波侧面宣布了华为将启用备用方案，在产品上较少受到被列入“实体名单”的冲击。

据新华社报道，总部位于深圳的海思半导体有限公司成立于2004年，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心，其产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案。

文/本报记者 温婧

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