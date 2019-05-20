原标题：明年6月底前解决贫困人口饮水安全问题

5月16日开始，中央纪委国家监委网站开设专栏，集中公布中央脱贫攻坚专项巡视整改进展情况。

截至19日20点，已经有内蒙古、安徽、江西、重庆、青海等5省区市，以及国务院扶贫开发领导小组办公室、水利部、财政部、民政部、农业农村部、住房和城乡建设部6个中央国家机关，一共11个地方、单位党组织发布脱贫攻坚专项巡视整改进展情况的通报。

以工代赈项目挤占资金已追回

北京青年报记者注意到，在已经公布的通报中，一些措施为首次通报。

如水利部在通报中提到，将整改措施与打赢脱贫攻坚战三年行动计划相结合，认真梳理今明两年水利扶贫任务，作出部署安排，确保2020年6月底前全部解决贫困人口饮水安全问题。

除此之外，一些省份在通报中就本省内被巡视组指出的具体问题作出整改。

其中，青海省在通报中提到，尖扎县挤占以工代赈建设项目资金的问题，县纪委已对县发展和改革局主要领导和分管领导进行了约谈，对局党组在全县范围内进行了通报批评，并对项目负责人党内警告处分。

同时，追回项目资金并已经全额上缴国库。

确保大别山片区如期脱贫

在革命老区脱贫攻坚方面，住房和城乡建设部提到，制定定点扶贫县和大别山片区脱贫攻坚帮扶方案。将承担大别山片区沟通、协调、指导、推动作用作为一项重要内容列入部2019年扶贫工作要点。下半年，还将协同安徽、河南、湖北3省和中央相关定点帮扶部门，进一步推动解决大别山片区脱贫攻坚存在的突出问题，确保大别山片区如期完成脱贫攻坚任务。（文/本报记者 高语阳 统筹/刘晓雪）

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