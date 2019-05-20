原标题：高燃！5.20税务干部大声对祖国说出“我爱你”！

“中国，是我的祖国/生我养我风雨中走过/中国，我爱的祖国/给我幸福给我快乐……”时值中华人民共和国成立70周年之际，国家税务总局宁波保税区税务局党委立足税收工作，始终坚持党建引领减税降费，创新形成“一核、两化、三强”工作思路，激发税务干部的政治责任感和工作主动性，推动减税降费落地落实。

税务干部们在520这一饱含特殊意义的日子里，洋溢青春，绽放热情，用快闪的形式生动演绎了《中国》、《我的祖国》两首歌曲，献礼建国70周年。办税服务厅里，税务干部们携手纳税人及市民，满怀赤忱的爱国之心，流露真挚的爱国之情，激情澎湃地歌颂祖国、表白祖国、祝福祖国。

(责编：杨曦、付长超)