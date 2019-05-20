新华社北京5月20日电 题：调控精准发力推动经济稳中有进——我国强化宏观政策逆周期调节效果显著

新华社记者陈炜伟、吴雨

实施更大规模的减税降费、着力缓解企业融资难融资贵、多管齐下稳定和扩大就业……今年以来，面对复杂的国内外经济形势，我国强化宏观政策逆周期调节，财政政策加力提效，货币政策松紧适度，实施就业优先政策，加强政策协调配合，为经济平稳运行注入强大政策合力。

财政政策加力提效 减税减负效果显现

今年以来，不少企业感受到减税减负的春风。

从事汽车零部件制造的上海申驰实业有限公司总经理沈琪介绍，去年5月增值税税率从17%降至16%，公司减税约250万元。今年税率下调至13%，预计将减税近600万元。“更大力度的减税，为民营企业发展壮大带来源源不断的动力。”

1月1日起新个税法实施、小微企业迎来普惠性减税，4月1日起进一步下调增值税税率，5月1日起降低社保费率……今年我国推出近2万亿元的减税降费政策，力度空前。

数据印证减税实效。今年1至4月，国内增值税同比增长12.4%，比去年同期回落6个百分点；个人所得税同比下降30.9%，比去年同期回落51.7个百分点。

中国社科院财政与贸易经济研究所研究员杨志勇认为，减税降费着眼“放水养鱼”、增强发展后劲，将助推经济高质量发展。

为市场减税减负的同时，财政支出力度也在加大。财政部国库司有关负责人介绍，1至4月，全国一般公共预算支出增幅比去年同期加快4.9个百分点，对脱贫攻坚、三农、结构调整、科技创新、生态环保以及教育、医疗、卫生等民生重点领域的支出保持了较快进度。

专家分析，与往年相比，今年财政政策取向依然积极，更加注重加力提效。

财政部部长刘昆介绍，“加力”主要是加大减税降费力度和支出力度，着重实施更大规模的减税，推进更为明显的降费，以引导企业预期和增强市场信心，更好服务实体经济发展。“提效”主要是提高财政资金配置效率和使用效益，着力盘活存量、用好增量，进一步优化财政支出结构，提高财政支出绩效。

货币政策松紧适度 更好服务实体经济

在厂长陈卫东眼里，2019年3月12日是一个值得记住的日子。因为这天他所在的苏州瑞荣精密机械厂头一次从苏州银行拿到150万元纯信用贷款。“我以前也尝试过信用贷款，但碰过壁。银行让我们把几年前的数据资料都翻了出来，搞得精疲力尽，却仍然拒绝了贷款申请。现在，通过苏州市搭建的征信平台递交申请，银行贷款当天就批下来了，太方便了。”

陈卫东所感受到的融资便利性变化并非个例。随着前期有针对性的货币政策逆周期调节效果逐步显现，政策传导改善，民营和小微企业在融资方面的获得感正在逐步增强。

今年以来，我国坚持稳健的货币政策，保持松紧适度，在总量适度的基础上，优化结构、精准滴灌，并根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。

5月15日起，约有1000家服务县域的农村商业银行实行较低的优惠存款准备金率，将释放长期资金约2800亿元，并全部用于发放民营和小微企业贷款。

中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼认为，此次调整将增强服务县域中小银行的资金实力，促进其降低融资成本，更好地支持民营和小微企业发展。

最新数据显示，1至4月，新增人民币贷款6.82万亿元，同比多增7912亿元；社会融资规模增量累计为9.54万亿元，比上年同期多1.93万亿元；4月份民营企业发行债券环比增长10%，净融资159亿元，今年以来首次转正。

人民银行货币政策司司长孙国峰表示，稳健货币政策逆周期调节取得积极效果，信用收缩风险明显缓解，市场信心提振，对于促进金融和实体经济良性循环、国民经济实现平稳开局发挥了重要作用。

推动政策协同发力 夯实经济稳健态势

前不久，国际货币基金组织（IMF）将今年中国经济增长预期上调0.1个百分点，中国也成为全球唯一被上调今年增长预期的经济体。IMF专家评价说，中国经济企稳的原因正是在于中国政府果断采取行动，综合利用财政和货币政策等工具。

面对错综复杂的国内外经济形势，今年以来我国落实“六稳”政策，加大逆周期调节，推动经济平稳运行。

“当前，外部环境依然错综复杂，不稳定不确定因素增加，国内发展不平衡不充分问题仍然突出。要着力推动高质量发展，适时适度实施逆周期调节，不断加大‘六稳’政策落实力度，促进经济持续稳定健康发展。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

稳就业是“六稳”之首。今年，我国首次将就业优先政策置于宏观政策层面，政策效果逐步显现。4月份，全国城镇调查失业率为5%，比3月份下降0.2个百分点。1至4月份城镇新增就业459万人，完成全年目标的42%。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，将围绕落实完善就业优先政策，加强就业形势监测预警。一方面，加大援企稳岗力度，切实落实失业保险支持企业稳定就业岗位的有关政策；另一方面，加大对高校毕业生、就业困难人员等重点群体的就业帮扶，着力解决结构性失业问题。

“要保持宏观政策的连续性稳定性，加强政策协同配合，防止经济大起大落。”国家发展改革委副主任宁吉喆说。

宁吉喆认为，积极的财政政策要注重优化支出结构，提高资金配置效率和使用效益。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，注重疏通传导机制，推动实际利率适当下行，增强金融服务实体经济能力。加快出台大规模减税降费等相关政策的配套细则，打通政策落地“最后一公里”，为经济平稳运行创造有利条件。

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