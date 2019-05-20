减税降费激活经济发展“微细胞”

日前，减税降费释放的政策红利正在纷纷落地，减负后的企业轻装上阵，生产、研发、销售……一个个“微细胞”加快活跃起来，以满腔的自信和热情，跑出发展的加速度。

一场甘霖――“我对未来发展信心十足”

江苏华辰某公司是一家集研发、生产、销售于一体的集团化民营企业，主要生产和经营实验室成套设备、科探及多媒体教学设备。在谈到减税降费对企业发展促进作用时，公司总经理张登芝说：“我对企业的未来信心十足，今年，我们的销售目标是1个亿”。

同样感受到减税降费甘霖滋养的还有江苏某数控股份有限公司。“减税降费让我们这些经济‘微细胞’活了起来，意味着购进成本的下降，今年有信心完成亿元销售目标”。该公司副总经理坚定地表示。

一身轻装――“减负才能跑出加速度”

“今年预计少交企业所得税10万元。对我们小微企业来说，可是一笔不小的资金。”淮安某保鲜剂有限公司总经理深有感触地说，“减负才能跑出加速度”。最初，公司从经营网店销售暖宝宝、收纳袋起家，经过多年勤勉奋斗，现已成长为一家高新技术企业，在绿色发展的道路越走越远。目前，企业专业从事食品、果蔬保鲜研发、生产和销售，在食品脱氧剂、果蔬保鲜剂、氧气指示等领域处于行业领先地位，40%的产品走出国门。今年，仅保鲜剂一项的销售目标有望突破7000万。

把利企惠民政策用好，是广大企业家的共同心声。说到减税降费的获得感，正在筹备上市的江苏某科技股份有限公司财务总监说：“经测算，今年我们将少缴增值税380多万元，企业拿到这个大礼包，全部用于汽车零部件模具的创新研发。”

一阵春风――“有温度的服务哪能不点赞？”

坐落在涟水县朱码镇民营经济产业园的淮安某金属有限公司，是一家小微企业，主要生产香水瓶上的密封盖，年利润30多万元，90%产品用于出口。减税降费新政将让企业少缴一半所得税、土地使用税、房产税、城市维护建设税、教育费附加。

从淮安市税务局减税办获悉，今年2月下旬启动减税降费政策宣传辅导以来，税务机关对纳税人开展了4轮全方位宣传辅导，为落实“减降”做足了准备。设置在淮安税务系统的所有纳税人学堂，全天候为纳税人提供咨询服务；采取延时服务机制，让纳税人更好更快地享受到政策红利；开展“洪泽湖水上邮路服务队”等特色服务，将政策送上门；开通减税降费咨询专窗，由业务骨干负责疑难问题解答。(黄卫东 侍术军)

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