阿左旗税务局：弹好税宣月减税降费主题曲

阿左旗税务局针对今年的政策特点，税收宣传更接“地气”，让减税降费政策“搭上”公交，“搬上”银屏，“走进”书屋，吹暖创业、就业者心田，为阿左旗地区百姓奉上了一道处处相伴的税收宣传“盛宴”。

幸福公交在春天始发

“税费负担减一减，换您笑容多一点”，“春风行动蕴真情，便民办税暖人心”……近日，为让更多纳税人了解相关政策，阿拉善左旗税务局乘着税宣月的春风，利用公交车“受众广”“客流大”“辐射强”的特点，精心选择1路、2路、3路、5路四条贯穿巴彦浩特镇东西、南北公交线路，投放税收宣传内容，打造公车税宣，形成多线路、多方位、高频率的宣传效应。

刘小姐是某公司的财务，每天搭乘2路公交车上下班，她说：“近期，税务部门一直在宣传减税降费的政策，我也参加了相关政策辅导班，收到了一些宣传手册，但是相比之下公交车上宣传充分利用了我上下班路上的碎片时间，通过宣传片我更加直观的了解到最新税收政策，感到很新鲜和有趣，同时印象也更加深刻。”

公交车税宣围绕“落实减税降费，促进经济高质量发展”主题，紧扣纳税人服务需求，聚焦民生热点，为广大纳税人提供了一个个实用有效的“流动户外宣传站”，将乘车变成“税收宣传进行时”，让纳税人深刻感受到税收带来的城市变化和社会发展。

动漫微电影“搬上”银屏

“4月1日起，下调一般纳税人的增值税税率……”一段时长60秒的减税降费动漫微电影日前正在阿左旗中影国际影城循环播放。电影院作为丰富群众文化生活的重要载体，越来越多的人节假日选择走进电影院放松身心、丰富生活，朗朗上口的宣传视频引起了观影大众的关注和热议。

为了让减税降费政策宣传取得更好的宣传效果，阿左旗税务局主动贴近民众生活，借助电影院人员密集、受众广泛的特点，以动漫微电影这样纳税人、缴费人喜闻乐见的方式开展宣传。

以税会友 品味书香

“今天带着孩子过来买几本书，没想到税务部门在新华书店城市书屋开展税收政策宣传，正巧我有好几个增值税税收减免方面的问题需要咨询，我都不需要去办税厅咨询，真是太贴心了。”在领取了最新减税降费宣传册的赵女士欣喜的对身边的朋友这样说道。

近日，在第23个世界读书日来临之际，阿左旗税务局走进新华书店城市书屋开展政策宣传，通过税收、经济、政治等各类书籍的推荐、减税降费宣传册发放、第28个税收宣传月纪念小礼品发放等形式的互动，营造良好的书香、税香文化氛围，增进税企互动、互信的良好关系。

活动当日，现场共为30余民纳税人进行“把脉问诊”，分别“对症下药”，开出“治病良方”。活动虽只有一天，但税宣却未停止，我们在城市书屋将税收政策宣传册有序摆放，使得读书人、购书者在品味书香的同时了解最新减税政策。

情感、诚意、用心是阿左旗税务人为民服务的初心，也是当前减税降费工作宣传的关键。阿左旗税务推出优化服务措施，奏响了税宣月减税降费主题曲，让纳税人、缴费人更加享受到了政策红利和办税便利的双重获得感。(季舫秀)

(责编：白宇)