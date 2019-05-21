我国与中东欧农业贸易快速增长

本报杭州5月20日电 （记者王浩）记者近日从在浙江杭州召开的第四届中国—中东欧国家农业部长会议上获悉：一年来，中国与中东欧国家农业贸易快速增长，农产品年贸易总额达到12亿美元。

中国与中东欧国家的农业资源和产品产能各具优势，市场互补性强。双方合作形式不断丰富，跨境电商发展势头迅猛，首家中国—中东欧农产品电商物流中心与展示馆在深圳正式运营。贸易便利化水平不断提升，签署10余种农产品输华检疫议定书，让更多中东欧优质农产品更加快捷地走上中国老百姓的餐桌。未来，双方将加强合作共同提高农业综合生产能力。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 01 版）

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