今年一季度小微企业贷款明显多增

本报北京5月20日电 （记者王观）中国人民银行近日发布的2019年第一季度中国货币政策执行报告显示：2019年以来，人民银行继续引导金融机构加大对小微企业的贷款支持力度，效果逐步显现。信贷结构继续优化，小微企业贷款明显多增，中长期贷款增长有所加快。第一季度，普惠小微贷款新增5529亿元，同比多增2900亿元，3月末余额增速为19.1%，较上年末提高3.9个百分点，高出全部贷款增速5.4个百分点。随着前期有针对性的货币政策逆周期调节效果逐步显现，政策传导改善，加之信贷需求有所好转，贷款保持较快增长。

报告认为，稳健的货币政策有助于为结构性去杠杆提供适宜的宏观经济和货币金融环境。对于结构性去杠杆而言，保持经济金融稳定既是目的也是前提。近两年来，我国GDP年均增速为6.7%，CPI年均涨幅为1.8%，广义货币（M 2 ）、社会融资规模和名义GDP的年均增速分别为8.1%、11.6%和10.3%，三者之间更加匹配，较好实现了经济平稳增长、物价稳定、宏观杠杆率基本稳定的较好宏观经济组合。

关于利率市场化改革，报告指出，下一阶段，稳妥推进利率“两轨合一轨”，强化央行政策利率体系的引导功能，完善利率走廊机制，增强利率调控能力，重点疏通央行政策利率向市场利率尤其是信贷利率的传导，提升金融机构贷款定价能力，适度增强市场竞争，更好地服务实体经济。继续培育市场基准利率和完善国债收益率曲线，健全市场化的利率形成机制。加强对金融机构非理性定价行为的监督管理，发挥好市场利率定价自律机制的引导作用，采取有效方式激励约束利率定价行为，强化行业自律和风险防范。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 02 版）

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