新华社深圳5月20日电 （记者白瑜）华为公司20日就谷歌暂停与华为部分业务合作发布声明，称“华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响。”
华为公司在声明中表示，“安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要的参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。”
据美国媒体当地时间19日报道，谷歌公司表示将停止向华为公司提供安卓系统的技术支持。报道称，美国商务部近日把华为等关联企业列入出口管制“实体清单”，禁止华为从美国企业购买技术或配件。谷歌公司因此决定停止向华为提供包括安卓操作系统在内的技术服务支持。
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