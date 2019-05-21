中国经济"发展新优势":新动能，深刻改变产业供给

在外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力的大背景下，中国经济运行总体平稳、好于预期，新旧动能加快转换功不可没

为新动能的生长创造更好的制度环境，让一切创新的活力充分涌流，让一切创造的动力竞相迸发。如此，中国经济才能花开四季，获得可持续发展的动力

舒展今日中国的经济画卷，新动能所演绎的神奇篇章跃然纸上。

在福建，几十万吨鸡粪每年被转化为2.1亿千瓦时电；在陕西，空间大数据技术精确统计每一棵苹果树开花的数量，让农民胸有成竹；墨子“传信”，嫦娥“奔月”，北斗组网，磁浮竞速……神州大地的每一个角落，创新的回响格外嘹亮，新动能正在汇聚起强大的发展势能。

中国的新旧动能转换，正在以看得见的方式推动中国经济转型升级。正如国际媒体所言，“在大众创新的推动下，中国正变成高科技的巨大实验室。这让中国在过去5年里从质量上而非数量上变成了大国。”的确，在外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力的大背景下，中国经济运行总体平稳、好于预期，新旧动能加快转换功不可没。

动能转换来自“别开生面”。更轻薄的运动装、可变形的柔性屏、能美颜的自拍手机……这些新产品、新产业的加速孕育、快速迭代，恰与高质量发展需求无缝对接。一季度，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业增加值同比分别增长14%、9.4%，增速均明显快于规模以上工业；移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车同比分别增长153.7%、54.1%和48.2%。近14亿人对美好生活的“刚需”，就是做大蛋糕的不竭动力。

动能转换也来自“取长补短”。经济发展进入新常态，拼成本、耗资源的粗放发展老路走不通，也不能走。中国制造由大到强，既要充分发挥产业体系完整的传统优势，更要夯实根基，破除瓶颈，补足短板。近年，我国研发投入强度已超欧盟初创15国的平均水平，制造业技改投资增速大幅高于制造业投资增速，以中高端消费品、关键零部件和核心技术为代表的新动能，正引领实体经济加快结构优化升级。

动能转换更来自“此消彼长”。“腾笼”才能“换鸟”。过去三年，中国累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，退出煤炭落后产能8.1亿吨，旧产能的淘汰为新动能腾挪出巨大空间。如今，中国每天新登记逾1.8万家企业、1年诞生800多家科技企业孵化器、技术市场年成交合同额逾万亿元……一位位材料、医学、信息技术界的创业典范跨界合作、携手前行，使新动能快速崛起、加力融合，更加焕发出市场的勃勃生机。

动能转换有赖于改革发力。要让创新引擎转得稳，转得持久，还是要坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在八字方针上下足功夫算细账。如果将中国经济比为一座大花园，算清“巩固”的减法，方能去芜存菁，给新芽破土留足空间；做好“增强”的加法，犹如杀虫除草，可为发芽抽穗提供保障；用准“提升”的乘法，好比施肥剪枝，能让新苞如期盛放；而算好“畅通”的除法，则像是适时适度松土、浇水、控温，换来花开不败。八字方针协同发力，就能为新动能的生长创造更好的制度环境，让一切创新的活力充分涌流，让一切创造的动力竞相迸发。如此，中国经济才能花开四季，获得可持续发展的动力。

有这样一个细节对比意味深长：在2000年，全球市值前十大公司中没有一家中国公司；现在，中国的科技企业阿里和腾讯已经跻身其中。在未来，随着改革深入推进，将会有更多优秀企业生长起来，用新业态、新技术、新模式汇聚成新动能，为中国经济提供源源不断的动力。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)