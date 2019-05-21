我国养老保险制度能够可持续发展

我国养老保障水平的逐步提高，不仅能确保老年人老有所养，而且有利于妥善应对老龄化带来的挑战

近期,有关养老金的话题受到舆论关注。我国已经进入老龄化社会，让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿是我们的共同愿望。目前，我国已经建立世界上规模最大的基本养老保险体系，2018年末全国参加各项基本养老保险的总人数超过9亿人，一张覆盖全国的养老保险网络正在不断完善。

进入新世纪以来，我国人口老龄化不断加速。预计到本世纪30年代，中国将进入人口老龄化的高峰期。人口老龄化将导致养老保障的压力不断增大，财政补助负担越来越重。人口老龄化形势严峻，但我们已经从各方面对基本养老保险制度进行补充完善，能够妥善应对老龄化带来的挑战。

党的十八大以来，我们全面深化养老保险制度改革，其中包括实行机关事业单位养老保险制度改革、建立合理的基本养老金待遇调整机制、提高统筹层次、开展基本养老保险基金投资运营、促进多层次养老保障体系建设等等。特别是在现行企业职工基本养老保险省级统筹的基础上，从2018年7月1日起实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，这有利于帮助一些出现基金当期收支失衡的统筹地区缓解压力。今年中央调剂基金预算总额将达到6000亿元左右，其中一些基金收支失衡地区从中受益的资金约有1600亿元，可以缓解中西部地区和老工业基地省份养老金支付压力。今后我国将逐步提高各地上解调剂金的比例，并朝着实行统收统支的全国统筹方向发展，这将会更加有效地解决一些地区基金收支失衡问题。

为确保退休人员基本养老金的发放，我国不断加大对基本养老保险的财政投入，确保基本养老金按时足额发放。据统计，1998—2018年中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助资金累计达到3.5万亿元。今年，中央财政预算对企业职工基本养老保险补助资金将达到5000多亿元，重点向中西部地区和老工业基地省份倾斜。

不仅如此，为应对我国人口老龄化对养老保障等方面带来的压力和负担，早在2000年我国就决定设立全国社会保障基金，作为专门用于人口老龄化的国家储备基金，高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充和调剂。同时，成立全国社会保障基金理事会负责管理全国社会保障基金。截至2018年底，全国社会保障基金资产总额已接近3万亿元。更进一步，国家将划转部分国有资本作为全国社会保障基金的一个重要来源，庞大的国有资本将成为全国社会保障基金的强大后盾。2017年全国国有企业资产总额已经达到180多万亿元，可以依法通过按照一定比例划转国有资本的方式为全国社会保障基金持续提供可观的资金来源。随着全国社会保障基金不断做大做强，将为我国养老保障提供强有力的资金支持。可以说，我国养老保险制度具有可持续发展的能力，能够应对老龄化冲击和挑战，为老年人的基本生活提供可靠保障。

换个角度看，人口老龄化既是挑战，也为“银发经济”提供了机遇。随着老年人口的不断增多，对老龄服务的社会需求将迅速增长。目前，老年服务产业发展正在进入黄金期，呈现出巨大的发展空间。“莫道桑榆晚，为霞尚满天”，我国养老保障水平的逐步提高，不仅能确保老年人老有所养，而且有利于各种与老年人需求相关的产业蓬勃发展，为国民经济发展注入强大动力，反过来促进我国养老保险制度可持续发展。

（作者为中国劳动和社会保障科学研究院院长）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)