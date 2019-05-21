服务企业不能依赖开会

当前，各地纷纷加大对民营企业帮扶力度。从请企业家前排就座，到政府工作人员送政策上门，很多地方在尊重企业家、主动服务企业上向前迈出一大步。

当然，改善营商环境如何做到点子上，如何让企业更有获得感，还需各地各部门进一步思考。《半月谈》记者在调研中发现，一些以调研情况、解决困难、宣讲政策等名义召开的会议，动辄要求企业主要负责人参加，由于会议定位不精准、议程设置不合理，企业负责人“参会”变“陪会”。一些号称给企业减负、提气的会议，结果成了企业的负担。

开会、座谈本是高效传达政策精神，集中释疑解惑，面对面调研问题的一种方式。但在一些地方，如果过度依赖开会，凡事无论大小、轻重必开会，在会议议程上拖沓，内容上不聚焦，并且无论有没有必要，层层开会都要求企业参加，就会带给参会者负担。企业追求效率，讲求务实，繁冗的会议不利于企业减负，也不利于营商环境改善。更好地服务企业，需要政府部门无论在与企业打交道的方式上，还是针对企业的帮扶政策，都应多从“实”字上考虑。

改善营商环境不仅要在政府审批改革、加大减税力度、拓宽融资渠道等“硬”的方面上着力，也要在服务的精细化、解决问题的主动性、工作方式的灵活性等“软”的方面突破。很多地方并非欠缺更好地为企业服务的意识，只是在“怎样服务才更好”上还在寻找答案。一些政府部门邀请企业参加各类会议，初衷是好的，但是执行过程中却让企业陷入“陪会”的尴尬境地。为何会这样？正是因为忽略了企业的感受。为企业服务就要多从企业的角度着想，多从企业的需求出发，应从工作节奏和工作方式上“围着企业转”，而不是倒过来。

“参会”变“陪会”，看似一字之差，实则影响着政府服务企业的水平。一些地方在推进工作上存在“开会依赖症”，以开会强调重视，以会议传达会议，甚至以开会代替落实，值得警惕。在优化营商环境上摆脱“开会依赖症”，实则是对政府工作作风和工作方式提出更高要求，需要各地各部门以企业的获得感作为检验工作的标尺，切不可将形式主义的一套带入其中。政策落实是否到位，并不看会议开了多少，参会的人够不够多，而在于是否让企业从中受益。政府服务企业的热忱，更应体现在为企业解决实际困难、为企业发展排除不必要的干扰、减去不必要的负担上。

营商环境是一个地方发展的重要软实力，也是核心竞争力。少一点“来我这儿开会”的发号施令，多一点“沉到企业服务”的积极举动，少一点“我说你听”的单向传导，多一点“你有什么困难”的细心聆听，才能让服务企业的工作做到企业心坎上。

（摘编自5月17日《湖北日报》，原题为《优化营商环境要摆脱“开会依赖症”》）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)