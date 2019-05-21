服务企业不能依赖开会

当前，各地纷纷加大对民营企业帮扶力度。从请企业家前排就座，到政府工作人员送政策上门，很多地方在尊重企业家、主动服务企业上向前迈出一大步。
当然，改善营商环境如何做到点子上，如何让企业更有获得感，还需各地各部门进一步思考。《半月谈》记者在调研中发现，一些以调研情况、解决困难、宣讲政策等名义召开的会议，动辄要求企业主要负责人参加，由于会议定位不精准、议程设置不合理，企业负责人“参会”变“陪会”。一些号称给企业减负、提气的会议，结果成了企业的负担。
开会、座谈本是高效传达政策精神，集中释疑解惑，面对面调研问题的一种方式。但在一些地方，如果过度依赖开会，凡事无论大小、轻重必开会，在会议议程上拖沓，内容上不聚焦，并且无论有没有必要，层层开会都要求企业参加，就会带给参会者负担。企业追求效率，讲求务实，繁冗的会议不利于企业减负，也不利于营商环境改善。更好地服务企业，需要政府部门无论在与企业打交道的方式上，还是针对企业的帮扶政策，都应多从“实”字上考虑。
改善营商环境不仅要在政府审批改革、加大减税力度、拓宽融资渠道等“硬”的方面上着力，也要在服务的精细化、解决问题的主动性、工作方式的灵活性等“软”的方面突破。很多地方并非欠缺更好地为企业服务的意识，只是在“怎样服务才更好”上还在寻找答案。一些政府部门邀请企业参加各类会议，初衷是好的，但是执行过程中却让企业陷入“陪会”的尴尬境地。为何会这样？正是因为忽略了企业的感受。为企业服务就要多从企业的角度着想，多从企业的需求出发，应从工作节奏和工作方式上“围着企业转”，而不是倒过来。
“参会”变“陪会”，看似一字之差，实则影响着政府服务企业的水平。一些地方在推进工作上存在“开会依赖症”，以开会强调重视，以会议传达会议，甚至以开会代替落实，值得警惕。在优化营商环境上摆脱“开会依赖症”，实则是对政府工作作风和工作方式提出更高要求，需要各地各部门以企业的获得感作为检验工作的标尺，切不可将形式主义的一套带入其中。政策落实是否到位，并不看会议开了多少，参会的人够不够多，而在于是否让企业从中受益。政府服务企业的热忱，更应体现在为企业解决实际困难、为企业发展排除不必要的干扰、减去不必要的负担上。
营商环境是一个地方发展的重要软实力，也是核心竞争力。少一点“来我这儿开会”的发号施令，多一点“沉到企业服务”的积极举动，少一点“我说你听”的单向传导，多一点“你有什么困难”的细心聆听，才能让服务企业的工作做到企业心坎上。
（摘编自5月17日《湖北日报》，原题为《优化营商环境要摆脱“开会依赖症”》）
《 人民日报 》（ 2019年05月21日 09 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】