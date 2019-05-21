秉持生态情怀、积蓄绿色势能，要做好“加法”，增亮绿的底色；做好“减法”，淘汰落后产能；做好“乘法”，实现产业融合

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。着力解决生态环境中的突出问题，提供更多优质的生态产品，是广大人民群众的热切期盼。只有拿出硬举措、真办法，才能以实干作为交出生态环保的优异答卷。

河北赞皇是国家生态保护与建设示范区、国家重点生态功能区、全国绿化百佳县，拥有良好的生态环境优势。赞皇坚持“生态立县”，大力开展国家生态文明建设示范县创建工作，确定了“生态强县、大美赞皇”的建设目标。生态文明建设是赞皇发展的立足点，对党员干部提出了能力要求，也是治理过程中应葆有的一种生态情怀。可以说，秉持生态情怀、积蓄绿色势能，县域的生态文明建设就能实现跨越发展。

做好“加法”，增亮绿的底色。近年来，赞皇大规模开展植树造林，相继实施了太行山绿化、县城绿化等造林工程，累计投资10亿元。高标准建设大枣、核桃园区等，全县经济林总量达到100万亩。加强水利工程建设，投资6.5亿元实施白水平调等60多项水利工程，总投资逾6亿元实施槐河综合整治工程，把槐、济两河和全县各中小型水库、塘坝一体统筹规划、有机连接，盘活全县水资源。

做好“减法”，淘汰落后产能。这是新发展理念的必然要求，也是生态文明建设的必由之路。赞皇依法关停取缔煤场、采砂场等420多家，清理土地4000多亩，植树6.2万株，实现了煤场变“林场”。我们还制定并实施县域产业负面清单制度，构建招商引资“绿色防护网”，坚决淘汰落后产能，改造提升水泥、陶瓷等传统产业，加快陶瓷企业“煤改气”步伐。同时，加强日常巡查监管，严防小煤场、小采砂场死灰复燃，严厉打击矿山私挖乱采，将损害生态环境的产业归“零”。

做好“乘法”，实现产业融合。一方面抓品种、调优结构，引进高效农林品种，配套智能温室大棚管理系统，实现特色果品错季生产销售。另一方面抓园区、强化示范力，扶持发展6个万亩园区、31个千亩园区，引导农户标准化、规模化生产。既抓龙头、强化带动力，扶强扶壮农产品加工龙头企业，增强辐射带动效应；也抓旅游、打造“生态+旅游”模式，通过发展乡村游、生态游、采摘游，带动山区群众增收致富。“绿水青山就是金山银山”，赞皇通过发展实践，就是要让生态产业化、产业生态化，把良好生态转化为产业优势和经济动能。

绿色是生命的象征、大自然的底色，更是美好生活的基础、人民群众的期盼。热爱自然要有情怀，保护生态更是责任。未来，紧紧围绕国家生态文明建设示范县创建工作积蓄势能、科学发力，赞皇一定能唱响建设美丽家园的“好声音”。

（作者为河北省赞皇县委书记）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)