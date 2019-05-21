金融业上市公司年报季报如同一面镜子，既反映行业发展实绩，也映照着金融服务的变化、宏观经济的走势。前不久，上市商业银行和保险公司2018年年报和2019年一季度季报公布。数据显示，32家A股上市银行营业收入同比增长15.9%，高于2018年度增速7.5个百分点，越来越多的银行信贷资金流向民营企业和小微企业；5家上市险企保险业务保费收入及经营利润均比去年同期大幅增长，保险业交出精彩答卷。这从一个侧面有力印证，今年中国经济开局良好、韧劲十足。

看近期，中国经济呈现稳中有进的态势。近日，国家统计局发布4月经济运行主要指标。全国服务业生产指数同比增长7.4%，增速是去年9月份以来月度增速的第二高点；高技术制造业增长11.2%，比规模以上工业快5.8个百分点；就业形势向好，全国城镇调查失业率再降0.2个百分点……从最新的经济运行数据来看，不管是经济增长，还是就业、市场活力，中国经济运行仍然处于合理区间，总体平稳、稳中有进的态势更趋稳固。

看中期，中国经济保持稳中向好的势头。我国国内生产总值增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%区间，延续了近年来平稳增长的态势，就业持续增加，居民收入增长略快于经济增长，消费继续发挥对经济增长的主引擎作用……面对复杂严峻的国内外形势，中国经济运行实现了稳字当头，主要经济指标保持在合理区间并好于预期。稳中向好，不仅体现在速度上，更重要的是体现在结构优化和发展方式转变上。近年来，在深入推进供给侧结构性改革的背景下，经济运行进入价格回升、成本下降、盈利改善、信心增强的良性循环，质量和效益显著提升。可以说，中国经济“稳”的格局更加牢固，“进”的姿态更加凸显，稳中向好的态势更趋显著。

看远期，中国经济有着长期向好的大势。从供给侧看，我国生产要素综合比较优势没有改变，具有劳动资源优势、土地优势、资本优势、新兴优势，供给体系质量不断提升；从需求侧看，我们拥有近14亿人口的超大内需市场，中等收入群体规模迅速扩大，大众消费升级态势明显，为经济运行提供着巨大韧性和内生动力；从宏观经济政策来看，改革开放以来我们积累了丰富的宏观调控经验，政策空间大、工具充足。尽管在前行的道路上，难免还会面临新问题、新挑战，但我国经济长期向好的基本面没有变，韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特质也没有变。

“察势者智，驭势者赢”。观察与思考中国经济，惟有“不畏浮云遮望眼”，才能把握发展大势、明辨前进方向。中国经济的航船，一直是在劈波斩浪中行进的。今天，随着实力不断增强、活力日益显现、潜力持续释放，中国经济在高质量发展道路上行稳致远。沿着时间的长轴线观形察势，我们有充分理由相信：中国经济稳中向好、长期向好的稳定性确定性，必将战胜各类不稳定性不确定性，推动经济迈向高质量发展，迎来更加光明的前景。

“舟循川则游速，人顺路则不迷”。稳中向好、长期向好，是中国经济没有改变也不会改变的大趋势。坚定信心、攻坚克难、奋发有为，我们就能推动中国经济的巨轮扬帆远航，驶向更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 04 版）

(责编：杨曦、付长超)