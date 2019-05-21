“中国减贫经验值得更多国家借鉴”

日前，2019全球减贫伙伴研讨会在意大利首都罗马举行。研讨会由联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署、中国国际扶贫中心和中国互联网新闻中心五家机构联合主办，主题为“知识分享助力新型全球伙伴关系：技术创新如何促进减贫并实现零饥饿”，来自各国政府、国际组织、私营部门近200名专家学者参加了研讨会。与会人士对于中国在减贫领域所取得的巨大成就给予高度肯定，同时认为中国经验值得更多发展中国家借鉴。

全球减贫伙伴研讨会已连续举办三届，成为中国和联合国相关机构交流减贫经验的机制化平台，促进了全球范围内的减贫领域知识分享。

“消除贫困是一个长远的奋斗目标”

“最新发布的《2019年全球粮食危机报告》显示，2018年全球仍有53个国家和地区的大约1.13亿人遭遇严重饥饿问题，虽然比2017年的1.24亿略有下降。但过去3年来，全球面临粮食危机的总人数始终维持在1亿以上，且波及的范围正在扩大，有42个国家和地区的1.43亿人距离严重饥饿仅有一步之遥。”世界粮食计划署副执行干事埃米尔·阿卜杜拉介绍，“长期以来，世界各国都在为消除极端贫困而努力，并取得了一定的成绩，但世界贫困和饥饿的形势依旧严峻。”

自上世纪90年代以来，世界减贫事业取得了巨大成绩，极端贫困人口数量减少了近12亿，贫困率也下降到10%。但贫困问题依然是当今世界最尖锐的社会问题和矛盾之一，诸多发展中国家对脱贫的需求愈加强烈。随着世界减贫进程的不断深入，减贫难度持续加大。

“消除贫困是一个长远的奋斗目标。近年来，东亚和太平洋地区、南亚地区的减贫效果显著，非洲尤其是撒哈拉以南非洲地区成了世界减贫的主战场，这个地区占据了世界56.16%的极端贫困人口”，“加快农村妇女经济赋权进展”联合计划全球协调员阿苏拉·奇亚里尼表示，“当前世界上依然存在大量贫困人口，他们主要分布于乡村地区。许多国家的妇女和儿童更容易受到贫困的影响。我们要开阔视野，充分认识世界各地贫困状况的复杂性，从多角度研究相关问题”。

中国国务院扶贫开发领导小组办公室副主任夏更生表示，自2012年以来，中国脱贫攻坚取得重大决定性成就。现行标准下的农村贫困人口从2012年的9899万人减少到2018年的1660万人，累计减少8239万人，贫困发生率从10.2%下降到1.7%。

“新型减贫合作伙伴关系正逐步形成”

“近年来，世界金融危机、地区冲突、气候变化所引发的自然灾害等事件频发，加剧了世界减贫事业的复杂性与反复性，降低了减贫效率，亟待我们系统、科学审视世界减贫问题。”埃米尔·阿卜杜拉谈道，我们需要继续共同努力，缩小发达国家与发展中国家、乡村与城市以及贫困社区之间的技术红利差距，这有助于提高生产力创造财富，并带来新的活动、产品和服务，从而改善民生，促进减贫及实现零饥饿。

为促进全球范围内的减贫领域知识分享，世界银行、联合国粮农组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际扶贫中心和中国互联网新闻中心于2018年5月联合发起，面向全球关心扶贫的组织和个人征集原创优秀减贫案例。截至目前，活动共收到全球减贫案例820个，涉及旅游扶贫、金融扶贫、特殊群体扶贫、就业扶贫、创业扶贫等多个领域，涉及全球30多个国家和地区。本次研讨会上，很多减贫案例得以分享。

“这是一次非常有益的尝试。此次收集的案例涉及不同群体，以案例为载体，我们可以推广分享世界各国的减贫成功经验。”国际农业发展基金全球参与和多边关系局局长阿什旺尼·穆图表示。

“有关各方对‘全球减贫案例征集活动’的积极响应标志着新型减贫合作伙伴关系正逐步形成。”联合国粮农组织南南合作办公室主任唐盛尧表示，“首届全球减贫伙伴研讨会自2017年举办以来，‘朋友圈’越来越广。大家正在共同推动打造一个更加开放和高效的国际交流合作平台，聚焦世界减贫与发展的核心问题，共同推进联合国2030年可持续发展议程的落实。”

“减贫是一个历史性课题，也是一个世界性课题。中国是南南合作的有力倡导者和重要参与者，减贫是中国政府与广大发展中国家开展南南合作的重要领域。积极构建以合作共赢为核心的新型国际减贫交流合作关系是共建‘一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体’的重要途径。”夏更生强调。

“中国在减贫领域取得了丰硕的成果”

“中国在过去40年取得了令人瞩目的成就。中国分享减贫成功经验和知识，这是中国为全球2030年消除贫困和实现可持续发展做出的重要贡献。中国的减贫经验值得更多国家借鉴。”亚洲开发银行驻欧洲代表处对外关系官员美兰妮·乌尔里希介绍。

“中国内蒙古通辽市科左后旗在生态环境脆弱、土地沙化严重的地区开展减贫工作的做法令人印象深刻，他们在改善人居环境和生产条件的同时，积极探索生态产业化路径，培育主导产业，让贫困人口可以获得长期的、可持续的收入。”阿什旺尼·穆图表示，“中国在减贫领域取得了丰硕的成果，积累了丰富的经验。发展中国家可以从中国学到减贫、可持续发展等方面的经验。”

国际农发基金副总裁科里莉亚·里希特强调，“中国精准扶贫实践中的许多做法对世界减贫事业具有重要意义。加强中国减贫案例的知识分享，将是农发基金与中国的重点合作领域。”

“我们正在探索如何将中国的经验分享给其他国家。中国与拉丁美洲、非洲地区国家间开展了一系列扶贫项目合作，这些项目已经取得了实实在在的成果。”联合国粮农组织农村减贫战略主任本杰明·戴维斯表示。

（本报罗马5月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月21日 17 版）

(责编：杨曦、付长超)