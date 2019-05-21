虚拟下载及运行可达天文次数 造假流量能为王吗?

原标题：造假的流量能为“王”吗

包括移动应用广告在内的移动终端广告，近年来规模快速增长，持续引领网络广告市场发展，预计2020年移动终端广告占总体网络广告的比例将达到84.3%。移动终端广告的增长，让App的推广竞争变得更加激烈。来源：艾瑞咨询研究院

这是一个“流量为王”的时代。App、电商、公号阅读都要跟流量挂钩，也催生了一大批以刷量、刷单等灰色产业为生的人，这些灰色产业成为互联网上的“毒瘤”。近日，按照公安部“净网2019”专项行动部署，北京警方在广东警方的配合下，打掉一个利用计算机软件控制大量手机，虚拟下载安装App产品骗取推广费的犯罪团伙，App刷量问题再度引发关注。

据报道，犯罪团伙用2000部手机排成多面“手机墙”，每部手机都在通过自动程序重复着从手机App市场点击、下载并安装运行软件的动作。记者脑补了一下这个场面，感觉真的是好壮观。与此同时，很多公众也难免会产生疑问，用计算机软件控制大量手机虚拟下载安装App产品，这个技术是怎么实现的，如此猖獗的流量造假现象，又该如何整治清理呢？

虚拟下载及运行次数可达天文数字

当前，虚拟下载安装App产品是网络黑产的重要形式之一，它究竟是怎样实现的呢？

北京理工大学计算机网络与对抗研究所所长闫怀志介绍，这种虚拟下载和安装的通常做法是，使用大量的手机，在每部手机中安装自动软件，循环实现手机App Store的点击、下载及安全运行。而这种自动软件，通常会用到手机信息模拟器，该模拟器起到修改手机信息的功能，进入该模拟器的虚拟环境列表，就可以自动生成一套新的手机参数，对外表现为一部“新”手机。“新”手机在应用面板中启动App Store，就会自动下载所需推广的App，并完成安装和运行。这样就完成了一次下载、安装和运行。然后，不断重复上述操作，就可以使用一部手机，实现被推广App海量下载、安装及运行的假象。如果采用多部手机，实现的虚拟下载、安装及运行次数可以达到天文数字。

“App的生存之道，就是靠App的推广分发，所以很多App依靠第三方来推广，以追求高下载量和安装量。但是，很多不法推广组织利用技术手段实现虚拟下载和安装，却并不能转化为有效的用户应用。”闫怀志说。

数据流量造假堪称赤裸裸的欺骗

与“电商刷单”“刷浏览量”等数据造假行为相比，App“刷量”更加“简单粗暴”。此前，有媒体报道，重庆某公司用“手机墙”，在短短4个月时间里“刷单”骗取推广费1200余万元。

闫怀志表示，以App虚拟下载安装为代表的流量造假，一直是互联网经济和营销行业的共同问题。这是因为营销变现的关键资产之一就是流量，在“流量为王”的时代，数据流量作弊猖獗的情况不难理解。

为何App“刷量”成了行业顽疾？一位互联网从业者透露，由于当前App在推广方面的竞争非常激烈，“正常渠道获取新注册用户的成本在每个4元左右，但推广费中很高比例会被无良推广商‘薅羊毛’骗走。以游戏为例，虚假数据量表现在注册人数和下载量大幅提高，但付费率完全没有提升。”

“这种流量欺骗黑产，不仅误导了消费者，也坑害了App广告主和投资方，有悖诚信原则，堪称是赤裸裸的欺骗。”闫怀志说，不容忽视的是，App广告主既是虚拟下载骗取流量的受害者，也成为了流量作弊猖獗的推动者。一些推广平台出于自身利益考虑，对虚假流量选择性无视，无疑对这种造假行为起到了推波助澜、助纣为虐的作用。而最终的受害者，不仅是被推广App广告主，更是千千万万的普通消费者。普通消费者对虚假流量并无辨别力，会因虚假流量而做出安装选择，导致最终受害。

360天御安全技术专家曹阳也认为，大量的数据造假使得厂商无法得知真实的推广效果，并且会扰乱同行竞争，破坏市场平衡，消费者也无法做出正确的判断。

加大对网络非法行为的惩戒力度

“流量造假泛滥，是相关平台恶意纵容和技术监管机制不到位所致。坦率地说，目前的监管效果离人们的期望还有相当的差距。”说到这个问题，闫怀志不无遗憾，他表示，防止流量造假，通常是基于大数据分析构建防作弊系统，由于黑产产业链的形成牵涉App广告主、App应用市场、推广平台、恶意下载方、最终消费者等诸多环节，需要多方共同努力，特别是App广告主、推广平台以及第三方监管的密切协作，方可让大量流量“李鬼”现出原形。

从技术手段上来讲，流量防造假通常包括规则识别和人工智能识别两大类。规则识别是将常见的造假手段转换为可识别的规则，类似于网络安全里的恶意病毒查杀，只要是出现了符合恶意流量规则的App下载，就可以直接判定为恶意虚拟下载予以封杀；人工智能识别则是根据对下载流量的多维分析，甄别异常流量并提取其特征，实时予以封杀。

“但仅仅依靠技术是远远不够的，需要多方一起发力。”闫怀志强调，具体来讲，App刷量、流量造假也是网络空间安全领域的重点监管领域，首先要建立健全统一的有效流量度量标准，减少流量数据造假，提高App流量数据的透明性；其次是依靠具有较高公信力的第三方机构，根据统一的流量度量标准来发布流量数据；三是App推广平台和数据发布机构应切实做到抵制、杜绝虚假流量；四是通过先进技术，对流量数据进行清洗、筛选，去伪存真；五是健全完善网络空间的市场行为准则，加大对虚假流量等非法网络经济行为的惩戒力度。

总之，解决这些问题，需要构建公平、健康、有序的网络空间生态系统，让参与各方均畏惧法律法规、崇尚公平正义、恪守诚信平等。

对此，曹阳表示，既要严惩流量作假，同时也要做好法制建设。部分灰产从业者可能法律意识不够健全，认为技术可行即可做，却不知已经触犯法律。这就需要完善法律法规，将一些大量流量造假的行为纳入法律规范的范畴，让灰产从业者无路可寻，不再打法律擦边球。

“技术上，目前一些小厂商的风险控制意识还不够强，认为风控不必要，其实流量造假已经危害到了消费者的权益，也给自己的生产经营带来了隐患。建议厂商重视流量造假问题，严格做好风控，根据使用者的正常操作行为多方面收集信息参数，以判断是否是有流量造假行为，并对流量造假行为从源头上进行防范。”曹阳说。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍也建议，流量造假应被纳入相关法律调整的范畴，这种现象亟待严惩。例如反不正当竞争法对虚假宣传进行了规制。涉及消费者自由选择权、知情权的，还可以适用消费者权益保护法，而针对推广委托方与被委托方因此发生纠纷的，也适用合同法对受损者进行保护。

(责编：蒋琪、付长超)