原标题：中央脱贫攻坚专项巡视整改进展情况全部公开

新华社北京5月20日电（记者朱基钗）20日，随着甘肃、国家发展改革委、中国农业银行等15个地方、单位巡视整改进展情况在中央纪委国家监委网站集中公布，十九届中央第二轮巡视——中央脱贫攻坚专项巡视整改进展情况全部公开。

根据中央统一部署，2018年10月至11月，十九届中央第二轮巡视对内蒙古、吉林、安徽、江西、湖北、广西、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆、国家发展和改革委员会、教育部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国务院扶贫开发领导小组办公室、中国农业发展银行、中国农业银行等26个地方、单位党组织开展脱贫攻坚专项巡视。

今年1月30日，中央脱贫攻坚专项巡视对26个巡视对象的反馈情况集中公布。 5月16日起，26个接受中央巡视的地方、单位党组织通过中央纪委国家监委网站等向社会公布巡视整改进展情况，接受干部群众监督。

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