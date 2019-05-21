经开区要积极培育“瞪羚”“独角兽”企业

国家级经济技术开发区成立30多年来，中国在不断总结成功经验的基础上，形成了一套行之有效的国家级经开区建设的体制机制，鼓励国家级经开区依托其地理区位、产业基础、政策设计等领域的综合优势，积极吸引高素质人才、 优质资本、先进技术，大力发展高新技术制造业等现代产业，打造中国经济深度融入全球价值链、迈向高质量发展阶段的重要前沿阵地，成效十分显著。

国家级经开区对中国进一步扩大开放意义重大。苏州工业园区等国家级经开区有着非常丰富的对外开放实践经验，在接受国际先进理念、构建国际一流营商环境方面更走在全国前列，完全有能力通过“先行先试”有效承接国家重大的开放战略，为中国全面提升对外开放水平积累丰富的经验。更为重要的是，随着中国持续向全球价值链中高端的研发、营销、品牌营造等高附加值服务环节延伸，积极引进金融、物流、专业服务、工业设计等全球高水平服务业资源，并有效推进其和中国雄厚的制造业基础融合发展的意义十分重大。绝大多数国家级经开区开放型产业发展较好，特别是高新技术制造业发展基础十分良好，且已经深度参与全球价值链分工，完全有能力在中国高水平参与乃至引导新一轮国际分工中发挥更加重要的作用。

经开区进一步扩大开放需要创新思路。随着准入前国民待遇加负面清单制度的全面实施，加之土地、劳动力等传统生产优势成本持续上升，国家级经开区必须进一步摆脱依托税收、土地等低成本优势吸引全球跨国公司建立生产基地的传统模式，加快塑造发展开放型经济、吸引全球高端要素的新优势。具体而言，一是应积极发挥国家经开区产业体系完整、营商环境优越等优势，将产业链融合发展作为吸引高水平企业的核心竞争力，加快引入和经开区融合度高、技术含量高、市场前景好的新产业、新业态；二是借鉴自由贸易试验区经验，在金融、物流、专业服务等高端生产性服务业领域加强开放合作，积极推动制造业和服务业融合发展，逐步解决经开区产业转型升级的重要瓶颈；三是积极开展国际创新合作，打造全球性的高水平创新创业优质平台，在新一轮技术革命和产业变革中培育一批“瞪羚”、“独角兽”企业。

对经开区扩大开放予以更多支持。一是将自贸试验区在扩大服务业开放、提升政府效率等方面的经验向国家级经开区全面进行复制推广，支持国家级经开区塑造最优的营商环境。二是探索在项目施工建设核准、业务经营许可方面进行大幅度体制机制创新，尽快全面实施事中事后监管制度，大幅度缩短项目施工建设时间，有效提升经开区对高水平内外资企业的吸引能力。三是积极对接国际一流“边境后”经贸规则，探索对于经开区重点发展的广告、咨询、金融、保险等服务业以及民用航空器、医疗器械、化妆品、计量器具等制造业的业务开展许可逐步采取事中事后管理模式，为国家级经开区在离岸创新、高端服务业等领域开展国际合作提供更多便利。

（作者为中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员）

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