对外开放，经开区仍大有潜力

图①：天津经开区海河沿岸风光。

（新华社发）

图②：日前，位于浙江省湖州市长兴经开区的德玛克控股集团注塑系统有限公司，来自巴基斯坦的客户正在实地了解全自动高性能注塑系统。

谭云俸摄（人民视觉）

图③：2019全球人工智能产品应用博览会近日在苏州工业园区举办，精彩纷呈的高科技智能产品，吸引众多业内人士和市民前来参观、体验。

阙明芬摄（人民视觉）

地区生产总值10.2万亿元，占同期全国比重11.3%；财政收入1.9万亿元，占比10.6%；实际使用外资513亿美元，占比约1/5；进出口总额61937亿元，占比20.3%……全国219家国家级经济技术开发区日前亮出2018年成绩单，相关指标均保持增长，总体发展态势向好。对此，专家指出，国家级经开区在对外开放方面已经取得显著成绩，未来应该在创新发展、产业升级及优化营商环境方面多下功夫，进一步提升开放水平，释放新潜力。

外企投资热情不减

“一汽丰田TNGA新工厂的落成及新车型‘亚洲龙’的下线是丰田在中国发展的重要一步，表明了丰田对中国市场的高度重视。”谈及不久前丰田在海外的首家TNGA新工厂落户天津经开区，丰田汽车（中国）投资有限公司董事长上田达郎如是说。

一汽丰田常务副总经理王刚介绍，落户天津经开区17年来，一汽丰田累计产销突破700万辆，其中86％来自天津生产基地。“此次TNGA新工厂落成、‘亚洲龙’的下线都标志着一汽丰田‘二次创业’的开始，未来企业还将继续扩大产能。”

近年来，像日本丰田汽车公司一样依托国家级经开区加快布局中国市场的外资企业持续增加。商务部近日发布的数据显示，目前中国共有219家国家级经开区，2018年实际使用外资和外商投资企业再投资金额513亿美元，同比增长5.5%，占全国吸收外资比重约1/5。

已在南京经开区深耕多年的韩国LG集团近来又有新动作：今年1月，总投资10.8亿美元的LG化学新能源电池项目正式签约，该项目主要从事IT类小型电池、汽车动力电池、工业储能电池的生产及销售；今年2月，总投资2亿美元的电池七工厂项目开工，建成后将新增锂离子电池前工程生产线4条。

据介绍，自落户南京经开区以来，LG集团不断扩大生产规模，在经开区投资兴办了8家企业，累计投资总额超过54亿美元，其中旗下LG化学累计投资总额超过30亿美元。近年来，LG化学加速动力电池布局，南京已成为其新能源汽车电池领域的全球三大生产基地之一。

LG化学株式会社社长金钟现表示：“未来，我们将继续深化与南京的务实合作，加大投资力度。”

“在对外开放的过程中，经开区处于比较关键、基础的地位，是外资的重要聚集地，同时是地方就业、税收的重要贡献者，此外在对外贸易方面表现也很突出。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平在接受本报记者采访时说。

日前，成都经开区企业与东南亚企业签订合作协议，现场签约金额约15亿元。其中，大运汽车与缅甸、越南、马来西亚等国商家签订500余辆、总金额约400万美元的订单协议；神龙汽车签下12亿元订单，将向菲律宾、越南等国间接出口有关车型产品；沃尔沃、中植一客、成工重工等企业与东南亚国家经销商签订了2019年的订单协议，金额约3亿元。

四川省商务厅副厅长王蔚荩介绍，近年来，成都加速推进与东南亚国家的经贸往来，在汽车产业、现代服务业、都市农业等多层次多领域开展交流合作。作为成都“东进”桥头堡，成都经开区（龙泉驿区）汽车整车产量占全市的95%以上。

根据商务部最新数据，2018年，全国219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元，同比增长13.9%，占同期国内生产总值比重为11.3%；实现财政收入1.9万亿元，增长7.7%，占全国财政收入的比重为10.6%；实现进出口总额61937亿元，增长10.8%，占全国进出口总额的比重为20.3%。

创新提升加快推进

经开区，这个对外开放的老品牌，今后如何培育新优势？

日前召开的国务院常务会议明确提出，加快推进国家级经开区开放创新、科技创新、制度创新，激发市场活力，发挥好其培育经济增长新动力、促进高质量发展的优势。

工业和信息化部赛迪智库电子信息研究所副所长李艺铭认为，根据经开区战略转型定位，重大产业项目应当集中于更具引领性的创新型项目、更具前瞻性的新兴产业项目、更具战略性的基础重大项目。通过创新型项目引进和培育，推动经开区创新创业能力建设；通过新兴产业项目发展，促进经开区产业结构优化，激活产业活力，提升经济效益；通过基础重大项目建设，推进国家大科学试验装置和重大设施落地，打通产学研用链条。

在经开区聚焦创新提升的背景下，外资纷纷加快抢先布局。日前，苏州工业园区管理委员会与渣打银行（中国）有限公司签署战略合作谅解备忘录。根据备忘录，渣打银行将加大本地战略投资，着力在金融科技产品及业务模式创新上积极支持园区金融科技发展和建设。

渣打集团商业银行部全球业务总裁安智腾表示，将充分发挥渣打银行独特的全球网络及专业优势，支持园区企业在“一带一路”相关国家拓展业务和投资。

美国阿普塔集团1995年在苏州设立万通（苏州）定量阀系统有限公司，从事美妆与日化、食品与饮料以及医药相关产品的研发、设计和生产。日前来到苏州工业园区的阿普塔集团董事会主席乔治·弗提亚戴斯表示，阿普塔集团作为最早进驻园区的外资企业之一，十分看好园区未来的发展。“今后，阿普塔集团将把更多先进的技术、研发力量带到园区，实现双方共赢。”

苏州工业园区科技和信息化局副局长周村介绍，截至2018年年底，苏州工业园区已集聚人工智能相关企业600余家，从业人员超2万人。其中人工智能核心企业超200家，实现产值250亿元，继续保持30%左右增速。目前，园区人工智能产业已形成了估值上千亿元的产业集群，全面覆盖工业、通信、信息技术、交通、教育、医疗、金融和生活消费等领域，已逐渐成为园区经济增长的新引擎。

在成都经开区，创新发展的氛围越来越浓。日前，中德智能网联汽车四川试验基地项目正式开工建设。该项目负责人方兆介绍：“项目以智能网联汽车产业为引擎，打造成为全球智能网联、前沿科技的‘创新硅谷’。未来，这里是四川汽车产业提档升级的新引擎。”

西门子数字化工厂集团相关负责人在参加开工仪式时表示：“我们希望能深度参与到中德智能网联汽车四川试验基地项目中来，把全球最先进的研发和实验室的资源落户到成都。在成都经开区打造西门子全球第一个集智能网联和新能源汽车为一体、融合数字仿真和实物测试、覆盖智能网联汽车从设计到量产的全价值链的综合工程服务平台。”

营商环境持续优化

“打造改革开放新高地，经开区还要在优化营商环境上积极采取措施，加快改善管理模式。”张建平说。

根据国务院常务会议部署，支持经开区优化营商环境，推动在“放管服”改革方面走在前列。包括简化投资项目审批，推行容缺审批、告知承诺制等；将招商成果纳入经开区考核激励；对创业创新人员在户籍、子女入学、创业投资等方面给予便利。

已连续3年登上国家级经开区综合排名榜首的苏州工业园区近年来持续深化行政审批改革。目前，园区已基本实现“2333”的行政审批速度，即开办企业2个工作日、不动产登记3个工作日、工业建设项目施工许可33个工作日。园区管委会主任丁立新介绍，2019年，园区将建成覆盖园区本级全部政务服务事项的“一网通办”总门户，提供网上审批服务，基本实现不见面审批。

三星电子（苏州）半导体有限公司是苏州工业园区的第一家外企，公司副总经理李成春说：“基于对园区营商环境的认同，三星不断追加投资，目前已在园区设立14个项目，总投资超过54亿美元。”

国务院常务会议还强调，各地要主动作为，赋予经开区更大改革自主权，放出活力，管出公平。

“赋予经开区更大改革自主权意味着在一定范围内给予地方制定地方性法律法规更大的空间。在吸引更多民资和外资上，国家级经开区要将《外商投资法》落实到位，并结合本地区实际建立法治化管理平台；进一步转变政府职能，推进简政放权、放管结合，破除开放中存在的‘玻璃门’‘弹簧门’；加强基础设施、信息化建设，吸引优良项目落地。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说。

张建平认为，优化营商环境，经开区有必要瞄准自贸试验区的先进经验，在复制推广自贸试验区改革试点的成功经验方面走在前列。

今年《政府工作报告》明确提出，支持国家级经开区、高新区、新区开展自贸试验区相关改革试点，增强辐射带动作用，打造改革开放新高地。

白明表示，如果说自贸试验区是改革开放先行先试的经验创造者，那么经开区就是经验复制推广的合适“二传手”，它本身具备开放基础，又体现地域特色，并有一定辐射带动作用，能更好推广自贸试验区改革开放的经验。

“在推动新一轮高水平对外开放的背景下，经开区要有新作为，要以提升开放水平为抓手进一步倒逼改革、促进发展，加快释放新潜力。”张建平说。(邱海峰)

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