中老合建水电站 山区发展新机遇

赛孙本是老挝的典型山区和少数民族聚居区。2013年底，由中国北方工业公司投资建设的中老合作南湃水电站项目在当地动工建设。几年来，水电站工程给那里的村寨带来发展新机遇。图为南湃水电站全景。

张秀杰摄（新华社发）

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