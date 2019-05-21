成都借力保险护航企业研发

本报电 （陈兴）为鼓励创新、降低企业研发和市场风险，四川省成都市高新区前不久开展生物医药保险体系创新，形成“政府+保险+企业”的模式，为企业研发减少后顾之忧。据了解，通过引进保险公司，成都高新区建设并运营“国际生物医药健康保险超市”，为区内生物企业开通一站式个性化绿色服务通道，提供事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务。企业如果购买相关险种，高新区最高按实际保费支出的70%进行补贴。

成都高新区相关负责人表示，生物医药企业往往面临新药研发或医疗器械制造的“双10”难题——药物研发周期长达10年、耗资10亿美元。这使研发风险极高，一旦出现问题可能拖累整个企业运行。而高新区的“国际生物医药健康保险超市”推出了药物临床试验责任保险和药物质量安全责任保险，二者分别对药品研发与临床试验阶段、药品生产上市销售阶段可能出现的问题，提供相应保险。这一举措有效降低企业从临床试验、生产到上市流通的风险，引导相关企业加大研发投入、扩大生产。

成都高新区是成都乃至中国西部医药健康产业的主要聚集地。统计显示，成都天府国际生物城启动建设以来，已累计引进项目113个，总投资超过1000亿元，其中共引进诺奖团队4个、两院院士团队2个、高层次人才团队43个。

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