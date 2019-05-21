原标题：央地政策加码 信息消费掀新一轮发展高潮

信息消费成为助力经济增长的重要引擎。《经济参考报》记者获悉，目前，中央与地方正在加快信息消费新一轮政策布局，相关部委明确将完善政策体系，加快信息通信基础设施建设，培育信息消费新的增长点。北京、浙江、四川等多个省市正在酝酿鼓励信息消费政策措施，加快制定信息消费行动计划。

业内预计2019年我国信息消费规模将达5.5万亿元；2020年有望超过6万亿元，间接带动经济增长15万亿元。多位专家表示，随着信息基础设施持续演进升级、5G等新一代信息通信技术活跃创新，未来几年信息消费将延续快速增长态势，促进信息消费提质扩容、培育中高端消费领域新增长点将成为政策主线。

央地政策密集加码

新一轮提振信息消费政策正加码升级。今年以来，发改委等十部委明确扩大升级信息消费，包括加快推出5G商用牌照；支持有条件的地方建设信息消费体验中心；推进实施中小城市、农村等区域基础网络完善工程，进一步为扩大和升级信息消费提供支撑。工信部5月13日在全国信息化和软件服务业工作座谈会上提出，将推动信息消费规模和质量同步提升；丰富信息消费新场景、新体验，增加优质信息消费产品和服务供给；完善政策体系，提升供给能力，优化消费环境。

记者了解到，信息消费升级扩容将迎更大力度支持。工信部明确将持续扩大升级信息消费，释放内需潜力。具体举措包括加快建设一批新型信息消费示范城市；加快信息通信基础设施建设，加快5G商用步伐；持续推动消费类电子产品的智能化升级，培育超高清视频等信息消费新的增长点；持续加大电信资费的降费力度。

多地也在密集酝酿促进信息消费相关举措。四川省将加快制定信息消费行动计划，深入开展信息消费城市行系列活动，积极推进信息消费试点示范建设；北京市将推动制定鼓励信息消费等一系列促进服务消费的政策措施；浙江省提出聚焦信息消费等重点领域，加强支持政策、体制机制的谋划实施，探索建立促消费的工作体系。

数据显示，2018年我国信息消费规模约5万亿元，同比增长超过11%，约为同期GDP增速的2倍。业内认为，信息消费加速崛起，有望成为有效拉动内需，助力经济增长的重要引擎。

中国信通院政策与经济研究所产业发展研究部副主任张丽对《经济参考报》记者表示，下一步部署需要推动信息产品创新和产业化升级，提升优质产品供给能力，包括壮大公共服务类信息消费，拓展居民消费空间，提升信息技术服务能力。同时，要扩大信息消费群体覆盖面，既要推动城乡信息基础设施提速升级，又要加快信息终端普及和升级。

中国信息消费推进联盟办公室副主任王秋野表示，将推动建立完善信息消费的统计监测体系，促进信息消费精准施策、持续改进。

新一代信息技术潜能加速释放

在促进信息消费中，以5G为代表的新一代信息技术将发挥关键支撑作用。5月8日，工信部、国资委发布通知，要求加快5G网络建设进程，增强互联网应用能力，促进信息消费。北京、山东、四川、江苏、广东、深圳等多个省市正密集开展5G商用试验，明确建设高质量的5G精品网络，为信息消费构建基础支撑能力。

中国工程院院士邬贺铨表示，5G等新一代信息技术加速发展，将促进网络性能显著改善，提速降费为信息消费构筑了坚实网络基础，降低用户信息消费的成本，拓展信息消费主体，促进信息消费规模和质量同步提升。

中国信通院政策与经济研究所监管研究部主任张春飞向《经济参考报》记者表示，预计2020年至2025年间，5G商用将直接带动信息消费8.2万亿元，其中智能手机、可穿戴设备等终端产品升级换代将释放4.3万亿元信息消费空间。同时推动互联网、软件企业开发出更多更好的应用，促进信息服务消费。

而随着云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的加速发展，信息消费支撑能力将大幅提升。张丽指出，以云计算为例，用户群体正在由中小企业向大型企业、政府机构、金融机构快速延伸拓展，信息消费服务领域正从游戏、电商、视频向制造、政务、 金融、教育、医疗、企业管理等诸多领域渗透延伸。

中高端消费引燃新增长点

智能设备等中高端产品将催生一大批应用亮点和新型供给，引爆海量信息消费需求。中国信通院预计，智能可穿戴设备、车载智能终端、智能家居等新兴领域的智能硬件产品有望迎来爆发期，预计信息产品的消费规模将稳步提升，到2020年达2.6万亿元。

培育中高端消费领域新增长点将是未来政策的一大主线。据悉，我国将实施新型信息产品供给体系提质行动，提升手机、计算机等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化。工信部日前表示，将开展千兆宽带应用示范，重点面向AR/VR、超高清视频、远程教育、远程医疗等领域拓展应用空间。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所研究室主任冯晓辉对《经济参考报》记者表示，信息消费的升级是整个消费结构升级的重要组成部分。随着新兴信息技术的演进和信息技术服务的衍生，信息消费的创新将呈现出智能化、移动化等特征。

中国银行国际金融研究所研究员李赫对《经济参考报》记者表示，预计2019年中国智能家居设备互联性将进一步强化，将有67%的智能家居设备能够接入家居互联平台，超过65%的智能终端产品将引入人工智能应用。

张丽表示，在鼓励信息消费向中高端升级方面，下一步政策体系将加快建设一批信息消费示范城市和信息消费体验馆，在产业供给上，将着力发展超高清视频、可穿戴设备和虚拟现实等新型产品，推动消费类电子产品智能化升级。

王秋野表示，在工信部信息消费城市行、信息消费体验中心等活动中和新型信息消费示范项目遴选等工作中，将重点支持和鼓励消费向高端化、智能化发展。

(责编：蒋琪、付长超)