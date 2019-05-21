原标题：住建部1个月内两发房价预警 利于稳房价政策出台

近期，多组数据印证楼市“小阳春”，监管的态度则是旗帜鲜明的贯彻“房住不炒”。

住房和城乡建设部继4月19日对6个城市进行预警提示后，5月18日又对近3个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁等4个城市进行了预警提示。

“住建部此次对4个城市的预警提示，体现了监管层对于高房价继续管控的导向，亦是‘房住不炒’政策思路的体现。”上海易居研究院智库研究中心总监严跃进在接受记者采访时认为，这将有助于后续各地稳房价政策的出台。

国家统计局数据显示，2019年4月份，大连新房房价环比上涨0.7%，同比上涨13.2%。二手房环比上涨0.8%，同比上涨9.1%；南宁新房房价上涨0.9%，同比上涨11.5%。二手房环比上涨1.4%，同比上涨11.7%。虽然苏州和佛山不在70城房价统计名单中，但无论是近期苏州土地市场的持续火热，还是佛山新房成交价的连续多个月上涨，均印证了这两个城市房地产市场的高温不退态势。

58安居客房产研究院首席分析师张波对记者分析称，从整体上看，今年以来，随着各地因城施策以及人才引进政策的不断落地，个别城市受政策松绑预期影响，房地产市场出现明显升温。在此背景下，住建部在1个月内两次发布预警提示具有很明显的“敲打”意味，同时体现了稳地价、稳房价和稳预期的调控决心。当然，也在一定程度上表明了因城施策绝不是因城放松。

事实上，无论是苏州或是佛山，都不是首次被住建部点名。尤其是佛山，在去年5月份住建部就房地产调控问题约谈12城相关负责人时，就有佛山市相关人员。随后，住建部等多部委联合启动的30城治理房地产市场乱象专项行动中，佛山毫无意外地又出现在治理名单中，此次苏州也位列其中。

虽然今年4月份住建部预警的6个城市名单并未公开，但结合近期苏州房地产市场的销售、价格、土地市场表现来看，其5月份出台的调控政策，或是对住建部房价预警提示的反馈。

张波预计，今年二季度市场热度较高的城市，尤其是二线城市的政策加码空间力度将更大。与此同时，在因城施策的背景下，房地产市场的松紧“微调节”状况将持续存在，不但松紧方式不同，松紧的力度亦会有所差异。

(责编：杨曦、付长超)