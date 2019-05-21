商务部：打造中部地区产业承接新高地

5月19日至20日，商务部在南昌市召开中部地区国家级经济技术开发区（以下简称国家级经开区）承接产业转移座谈会，总结交流中部地区国家级经开区承接产业转移工作的成果和经验，分析新时期产业转移的新趋势，研究下一步工作的思路和举措。
会议指出，中部地区国家级经开区是产业承接的重要载体和平台。商务部实施国家级经开区创新提升工程，强化政策引导，加强投资促进，推动交流合作，指导和推动中部地区国家级经开区产业承接工作。
会议强调，当前国际国内产业转移呈现新的特点。产业转移不再仅仅局限于劳动力、土地、能源等低成本优势，而是更加侧重消费市场、技术体系、营商环境以及创新生态等高端因素。中部地区国家级经开区要以供给侧结构性改革为主线，以提升核心竞争力为目标，重点优化发展环境、优化产业结构、优化招商引资方式、优化合作对接模式，有力有序有效承接国际国内产业转移，促进园区创新化、集群化、特色化发展，努力打造中部地区产业承接新高地。（孟 珂）
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