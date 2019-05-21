原标题：小龙虾销量见涨供大于求 价格下行

晚上6点多，在簋街一家主打小龙虾的店外，等待就餐的小桌顾客已经排到了两百多号。立夏以后，“夜宵之王”小龙虾的销量见涨，但小龙虾的批发价格却在下跌，最低跌破10元每斤。

批发价低至8元每斤

来自水产养殖网的最新监测数据显示，目前小龙虾的价格保持弱势稳定， 由于这两天价格不太好，一些养殖户减少捕捞量。5月14日北京、上海、广州、武汉、常州等地的小龙虾批发价格仍然不高，以硬2-4钱青壳虾为例，北京京深海鲜市场批发价为11元每斤，江苏常州、武汉等地的批发价更是低至8元每斤。

在大洋路批发市场做了多年小龙虾生意的一位商户对记者表示，近来小龙虾价格确实在走低。不过这在他看来，是很正常的事情，“小龙虾是看行情的，一天一个价，一小时一个价。”该商户主要卖小龙虾中的红虾，目前中红品种每斤十七八元，大红品种则要每斤二十七八元，“三四月份小龙虾上不来货的时候，无论大红还是中红都要三四十元钱一斤。”该商户说，小龙虾目前供应充足所以价格下降，但是产地一下雨，这价格还得再涨上去。

供大于求致价格下行

供应充足导致批发价格下行的说法也得到了小龙虾养殖户的印证。湖北潜江小龙虾基地的魏先生告诉记者，合作社联合养殖了九万亩的小龙虾，跟往年比今年小龙虾的价格便宜了3%至5%，规格在四五钱的十几元到二十元一斤，6至8钱的30多元钱一斤，一两一只的虾卖五六十元一斤，以前都能卖七八十元的。因为这边的气候、水质比较好，今年湖北潜江周边的洪湖、荆州、汉川等地的稻田都改养小龙虾了，变成虾稻共养，“养虾每亩有4000元的收入，单纯水稻才几百到1000元。”这样小龙虾的养殖面积就增加了20%左右。

那小龙虾批发价格下行是否会对养殖户造成影响？魏先生表示，当地早在清明节前第一批小龙虾就上市了，前期价格高的时候已经收回了一些成本，这里的小龙虾一年能上市两拨，暂时的价格下行不会对养殖户造成太大影响。现在正是小龙虾上市量最大的时候，由于虾有季节性，还有自身的生长周期特点，会跟市场需求有一个错配，根据往年经验，5月的价格应该不会怎么动了，5月底6月初预计价格会持续上涨，因为那时候该捕捞的虾都捕捞了，但是吃的人却多了。

价格呈“V”形走势

记者采访了解到，虽然批发价格下行，但距离大家期待的“小龙虾自由”还有一定距离。在簋街一家售卖小龙虾的“网红”店内，今年小龙虾的价格是按照规格和口味从5元一只到15元一只不等。常去这边吃饭的一位消费者表示，来这边大家一般会选择个头大点的虾，点8元一只、10元一只或15元一只的，所以最低价是5元一只还是6元一只并不关注。在一家盒马店内，目前店里销售的主要是6-8钱的小龙虾，售价为49.8元每斤，为湖北潜江产地直采。盒马相关负责人表示，产地今年养殖面积比往年扩大了5倍，供货价整体平均下降3%左右，“五一”之后销量上升比较明显，大概是“五一”前的两倍左右。

中国水产流通与加工协会小龙虾产业分会秘书长蔡俊分析称，每年小龙虾的价格都会呈现“V”形的走势，即从年初开始价格逐步下降，到5月份的时候跌至低谷，此后再逐步涨上去，“5月份的价格之所以最低，主要原因在于正是小龙虾大量出虾上市的时候。近两个月以来小龙虾价格持续走低，尤其是五一劳动节之后快速下降，是一个正常的现象。”

蔡俊分析，今年小龙虾的最低价格可能会突破去年的底价，这是因为去年有世界杯因素的影响，加工厂收虾积极性也很高，起到了托市的作用。对于小龙虾的后市，蔡俊分析说，当前小龙虾批发价格走低对全年的整体价格不会产生太大影响。因为小龙虾有着较为雄厚的消费基础，总体来看，小龙虾价格是逐年往上走的。

本报记者 孙文文 于建

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