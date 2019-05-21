原标题：住建部门调查“公园悦府外墙脱落”

本报讯（记者 曹政）近几日，“公园悦府新房被大风掀开外墙”的视频在网络广泛传播，引发市民关注。记者昨天从市住建委获悉，此事发生后，市区两级住建委高度重视，当天昌平区住建委赴现场进行调查。

昌平区住建委相关负责人透露，该项目系外墙保温装饰一体板脱落，建设单位正组织专家分析脱落原因。如果施工中确实存在违反相关规定和标准的行为，住建部门也将对相关单位进行处罚。

5月19日下午，北京京投银泰尚德置业有限公司开发的公园悦府项目10号楼西侧烟道位置发生外墙保温装饰一体板脱落，脱落板散落在西侧及南侧，未伤及行人和车辆。事件发生后，昌平区住建委迅速赶赴现场紧急处置、了解情况。

昌平区住建委相关负责人介绍，10号楼西侧烟道26、25、11、12、13、17、18层外保温装饰一体板脱落，建设单位和物业单位已在19号楼西侧及相邻位置设置警戒安全设施，提示小区业主别从这里通过，业主暂时通过地下车库通行。“项目建设单位已启动应急措施，等风小一点就排查小区外墙是否存在隐患。”这位负责人说。

有网友透露，发生脱落的10号楼刚交付入住不久，去年才通过竣工验收。对此，这位负责人表示，已经要求开发商提供竣工验收的相关材料和发生脱落部位的设计情况，正在对此进行调查。

目前，建设单位正组织相关业内专家分析保温装饰一体板脱落原因，昌平区住建委将根据专家分析结果进一步对相关单位进行处理。“如果施工中确实存在违反相关规定和标准，住建部门也将对相关单位进行处罚。”该负责人表示，现场还要求建设单位加派工作人员加强值守，保证业主出行安全。等具备条件后按应急措施对10号楼西侧烟道保温一体板实施拆除，并排查小区其余楼保温装饰一体板是否存在隐患。

市住建委相关负责人表示，住建部门将及时向社会公布该项目保温装饰一体板脱落的具体原因，调查中如发现建设、施工等单位存在违规违法行为，绝不姑息，坚决依法依规严肃处理。

安全贴士

一、大风来临时，要远离建筑工地和危棚房屋下，以防坠物伤人。

二、不要触碰掉落的电线。在户外，如发现高压线铁塔倾倒、电线低垂或断折，千万不要接近，更不要用手去触摸，应单脚跳跃离开。

三、相关单位也要加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，切断户外危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。

(责编：赵爽、付长超)