原标题：海南发布第三批自贸区制度创新案例

20日，海南省委深改办（自贸办）在海口召开新闻发布会，发布了第三批共12项自贸区制度创新案例。

此次发布的自贸区制度创新案例包括率先在全国实现建筑信息模型化（BIM）技术在招投标领域应用、人才租赁住房不动产投资信托基金（REITs）产品成功发行、乡村振兴工作队全省镇村全覆盖、优化创新服务贸易数据统计方式、海南卫星遥感信息全产业链孵化式招商、通信基站建设管理“放管服”改革等。

据介绍，此次发布的12项自贸区制度创新案例都是“海南特色、全国首创”的创新成果，充分体现了“首创性、已实施、效果好、可复制”的标准，具有一定的借鉴和推广价值。下一步海南将继续坚持以制度创新为核心，按照服从服务国家战略和“三区一中心”战略定位，统筹抓好各方面体制机制创新，体现新时代新担当新作为，加快形成更多可供全国复制、推广的制度创新成果，努力为全国改革开放发挥“试验田”作用。

海南于今年2月14日和4月11日，先后举办两场自贸试验区制度创新案例新闻发布会，共正式对外发布了13项制度创新案例。（记者丁汀）

(责编：蒋琪、付长超)