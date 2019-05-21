垃圾短信广告屡禁不止，手机用户何时才能不被打扰？

一季度，垃圾短信广告推销占比处于高位——手机用户何时才能不被打扰
本报记者 黄 鑫
个人信息泄露不仅仅是用户本人操作的问题，电信行业仍存在较大漏洞，个人隐私泄露风险不容忽视
手机用户应更加谨慎处理个人信息，在运营商以外的购物网站、业务办理网站及相关移动互联网APP中应合理保护个人隐私，避免敏感信息泄露
工信部日前公布的数据显示，今年一季度，端口短信举报投诉量仍处于高位。端口类垃圾短信举报投诉量62132件，环比下降3%，占总量的71.2%；移动转售企业点对点短信被举报投诉量整体上升，短信被举报投诉量13209件，环比上升53.4%。
据了解，垃圾短信主要分为三类，一是“点对点”的垃圾短信，靠手机或群发器发送；二是端口类垃圾短信，通过基础电信企业、增值电信企业或其他行业端口持有者的短信端口发送；三是伪基站发送的垃圾短信。对于这三类垃圾短信，运营商目前的处理方法主要包括，对“点对点”的手机号暂停短信功能，对端口关停，对伪基站报送公安局等相关部门。
赛迪顾问信息通信产业研究中心高级分析师李朕认为，从一季度数据情况来看，端口类短信举报数量下降，说明手机用户对个人信息保护意识显著增强，同时受益于国家监管力度加大，手机号码实名制认证举措不断推进，从源头打击了垃圾短信的进一步扩张。
“值得注意的是，移动转售企业点对点短信被举报数量大幅增长，说明目前个人信息泄露不仅仅是用户本人操作的问题，电信行业仍存在较大漏洞。例如，市场中各种兜售个人信息的渠道日渐增加，在淘宝上花几十元便可获得大量用户手机号码，个人隐私泄露风险不容忽视。”李朕表示，从短信内容来看，广告推销仍是垃圾短信的主要传播内容。
垃圾短信都发什么内容？工信部数据显示，一季度贷款理财、零售业推销、游戏推广等信息投诉量占比约72.9%；非法金融活动、违法出售票据/证件、涉嫌色情暴力等违法违规内容占比约27.1%。
360互联网安全中心发布的报告也显示，2018年360手机卫士共为全国用户拦截各类垃圾短信约84亿条，同比下降了14.7%，平均每天拦截垃圾短信约2301.4万条。垃圾短信中广告推销最多，达到98.7%。此外，诈骗短信占比0.8%，违法短信占比0.5%。
据介绍，发送垃圾短信最严重的地区分别是广东、江苏、安徽、山东、北京；受垃圾短信骚扰最严重的地区分别是广东、山东、江苏、浙江、湖北。
我国法律明确规定，短信息服务提供者、短信息内容提供者未经用户同意或者请求，不得向其发送商业性短信息。然而，垃圾短信屡禁不止的背后，是广告主和不法分子巨大的利益诉求。在利益链条的推动下，针对运营商及互联网企业的各种监测、拦截技术，垃圾短信制造者也在不断升级技术、推陈出新。只有从监管机构、运营商及手机用户多层面多措并举，才能遏制现状，使得电信生态日臻完善。
李朕认为，治理垃圾短信，国家和运营商要从底层做起，深究垃圾短信的来源，实行短信源追溯制度，明确垃圾短信是哪里来的，从而在根源上遏制垃圾短信的不断产生。同时，手机用户要更加谨慎处理个人信息，在运营商以外的购物网站、业务办理网站及相关移动互联网APP中应合理保护个人隐私，避免敏感信息泄露，在确定个人信息已经泄露的前提下，要及时向相关部门举报，防止垃圾短信不断轰炸。
工信部相关负责人提醒广大用户，在受到垃圾信息骚扰时，可以向12321举报中心举报，举报渠道有12321官方网站、短信、电话、APP、公众号，以及微信、手机QQ、支付宝城市服务页面等，点击“网络不良信息举报”即可。
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