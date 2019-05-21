探索试点+创新模式 上海国资平台助推长三角乡村振兴

人民网北京5月21日电 （孙阳）“十里桃花”美景、创意采摘、科普长廊、青年双创中心……上海市奉贤区青村镇吴房村正成为当地新的网红打卡点。同时，“一二三产”高度融合的示范，也为当地农民创造了更多的增收渠道。

村容村貌改变、农民生活改善的背后，是上海国有资本牵头和专业化社会力量的参与。

据悉，国盛集团通过在上海九大乡村振兴示范村之一——奉贤区青村镇吴房村开展试点，从而深入探索国有资本参与乡村振兴的新模式。同时，围绕长三角区域一体化高质量发展全局，通过“产业+基金+基地+智库”的模式，助力长三角乡村振兴。

推动产业融合 提升农业附加值

产业振兴是乡村振兴的关键着力点。党的十九大报告指出，促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。

目前，上海市农科院、台湾永龄农场等多家知名企业相继落户吴房村，针对地标型农产品“奉贤黄桃”，共同从种植、养护、推广、销售、库存、运输等各个方面出谋划策，实现了增加产量、提升品质、认定资质、拓宽销路。

据了解，未来吴房村将以传统黄桃生产为特色产业，建立“黄桃标准、黄桃食品研发、黄桃营销品牌、黄桃价格”四个体系，形成全国黄桃交易电商平台。

村民吴达均表示：“我种黄桃二十几年了，一直烦恼我种的黄桃难卖问题。但去年以来，乡村振兴政策为桃农带来了实在的好处，我们将桃树地流转给村经济合作社，交给知名企业统一经营管理，有专业的团队帮我们搞种植、搞销售、搞研发，产量可以上去，销售渠道也畅通，还能开发黄桃产品附加值。”

青村镇党委书记陈建国表示：“农业强，不仅仅在于农业本身。乡村振兴基金还在着力盘活当地产业园区的低效资源，实现腾笼换鸟，集聚和助力一二三产业的融合发展，以先进制造业和现代服务业来带动当地特色农业的进一步发展，提高农业附加值，提升价值链。”

据了解，国盛集团也在着力推进乡村产业融合，由旗下盛石资本管理公司带动社会资本，共同成立上海思尔腾科技服务有限公司，组织负责吴房村的建设运营，以“产业+基金+基地+智库”的组合运作，尝试从金融端及产业端提炼出一个从乡村振兴到产城乡一体化的新模式。

融入市场化运作 为村容改善提供新路径

布局散、规模小、风貌不协调……受历史遗留问题的羁绊，农村村貌的改善往往受到各种制约和阻碍。据了解，市场化运作的介入，配合政策引导、资金扶持，让吴房村的村貌得到了迅速改善。

在统一规划下，村民们纷纷签署了返修协议，曾经的村居危房被改建成了粉墙黛瓦的江南庭院，浑浊零乱的小河浜打通梳理后清澈了不少。

“从来都想到过自己生活的村庄可以如此美丽，尤其是春天遍地的桃花，加上美院艺术家的创作，让自己有生活在影视作品中的感觉。”村民吴达均表示，村民的生活状态越来越好。

在吴房村，小到一盏路灯、一面围墙，大到“桃源吴房十景”的规划都源自于中国美术学院师生们的精心设计。

房屋结构打破了传统农村宅基地“排排坐”的刻板印象，而是沿路而建、邻水而居，给人参差错落、移步换景的层次感。村里的一座百年老宅，也被被改建成村史馆。村民们原来散养的虾塘、鱼塘，则被改造成整齐划一的鱼塘，为前来参观的市民提供垂钓体验。路面翻新、管线落地等措施的配合也让整个村落焕然一新，真正体现了江南水乡和大都市农村的新风貌。

村民张益仙欣喜地表示，“以前这里都是泥路，晴天有灰，落雨天泥浆浆，现在铺了柏油，落雨天方便了。以前河道水质很差，河道两旁边都是乱糟糟的垃圾，现在经过清理，水也清爽了。自家的屋里巷变得风景漂亮、环境整洁，真咯开心。”

目前，同济大学新农村创新融合中心、上海美院乡村艺术中心、中国美院乡村工作站、著名国画家吴山明大师工作室、亦师亦友艺术家组织、越剧演员吴群工作室等文化艺术机构已纷纷入驻，为进一步探索“美在生态，富在产业，根在文化”的实现提供了路径与载体。

建立造血机制 让农民真正富起来

乡村振兴的核心是建立造血机制，实现可持续发展。

吴房村积极在一二三产融合发展上作文章，依托黄桃、花卉和现代农业，积极发展农副产品深加工技术，开拓乡村文创和旅游业。

随着各项配套设施、功能布局的不断完善，吴房村内的入驻企业日益增多，就业机会也不断上升。当地农民不再选择外出务工，而是就近就业，许多已在城市工作的青壮年也开始陆续回流。

回乡开设艺术工作室的越剧演员吴群讲到：“十五岁，带着对越剧的倾心喜爱，我考进上海戏曲学校。虽然十几岁就离开了吴房，但吴房是我的家，是我生命和越剧生涯开始的地方。去年吴房开展乡村振兴试点项目，想让我回来开个工作室，我马上答应了，作为一名土生土长的吴房村人，反哺家乡，一直是我最深切的乡愁。”

如今，当地村民还可以把富余的房屋租给村委会统一经营统一管理，不但省心省力，还可以额外增收。

修好梧桐树，引来凤凰栖。

农村美了、人气旺了，资本来了、农业强了、农民也就富了！

国盛集团党委书记、董事长寿伟光表示，在中国经济迈向高质量发展的关键时期，国盛集团响应国家战略，以基金为枢纽，联动政府和企业，先行探索乡村振兴的新模式。通过统筹配置产业、金融、土地、科技和人才等资源，以国有资本撬动社会资源，促进一二三产融合，推动乡村振兴战略和长三角一体化交融激荡，更好体现国资运营平台的使命和担当。

(责编：杨曦、付长超)