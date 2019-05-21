坚持普惠不断创新 上海农商银行助力小微金融服务

作为一家深耕上海的本地法人银行，多年来，上海农商银行坚持“服务小微、服务科创、服务‘三农’”的战略定位，扎实做好小微企业金融服务，陪伴并支持企业成长。

坚持普惠 当好小微企业“贴心人”

上海农商银行通过优化体制机制建设，积极培育对小微企业“敢贷、能贷、愿贷”的公平信贷文化，对小微企业金融加大政策扶持、强化资源倾斜、提升服务质效、创新服务产品、完善服务模式、优化营商环境、推进普惠金融，不断提升小微企业金融服务的可得性和获得感。

上海农商银行高度重视普惠金融服务工作，通过单列小微信贷计划，确保对小微企业融资额度“只设下限，不设上限”；通过建立普惠金融差异化考核机制，主动降低小微企业贷款的内部资金成本，进一步加强对小微企业金融服务的资源配置。

同时，在全行约400家营业网点的基础上，上海农商银行进行网点普惠化转型，由营销一线人员靠前服务、主动对接，日复一日走遍田间地头，确保流程性服务“少惊动、高体验”，切实便利企业经营。

截至2018年末，上海农商银行小微企业（含个体工商户及农户）贷款余额约1280亿元，为近1.2万户小微企业提供信贷服务，直接或间接帮助企业带动就业近10万人。

2018年，该行完成了“两增两控”普惠金融目标，新增1000万（含）以下小微企业贷款近31亿元，增速超过了16%，比该行各项贷款平均增速高出近6个百分点。同时降低贷款利率，2018年全年该行小微企业贷款利率逐季下降，对标在沪同业平均利率水平，全年为8900余户小微企业节约融资成本近4亿元。

此外，上海农商银行还通过设立在嘉善、昆山的分支行机构，2018年累计为当地县市的小微企业发放贷款29亿元，平均利率水平低于当地同业约0.5个百分点。

不断创新 为提高贷款可得性“辟新路”

上海农商银行不断探索新型贷款模式，在传统的必须以“抵押资产”为基础的信贷模式上，走出新路。

位于金山区吕巷镇白漾村的上海施泉葡萄专业合作社（以下简称“施泉合作社”）成立于2007年11月，主要从事葡萄种植，其葡萄生产基地和产品通过了“无公害”和“绿色食品”认证。

2015年，看着自家葡萄市场知名度越来越高，每年的销售量也是节节攀升，施泉合作社的社员们一合计，决定扩建温室大棚、扩大种植面积。可是这笔账一算下来，让合作社负责人老卢犯愁了，扩建费用和后续要增加的人工费用，初步估计需要投入近百万元。向几家银行咨询了贷款事项，都卡在了合作社没有可抵押资产这个环节上。

上海农商银行的客户经理在走访吕巷镇的过程中了解到这一情况，针对合作社缺乏抵押物的情况，在市区两级农委的指导协助下，通过多方努力，以基准利率为施泉合作社成功发放了100万元的农村土地经营权抵押贷款，这也是上海市首笔农村土地经营权抵押贷款。

在上海农商银行创新型融资方式的支持下，2015年当年施泉合作社即实现销售收入翻番，直接带动就业30余人。与此同时，有了施泉合作社的成功经验，上海农商银行自2015年以来累计发放土地经营权抵押贷款超1亿元，执行利率主要为基准利率，惠及合作社及种养殖大户80余户。

针对轻资产的科技型企业，上海农商银行设计了“鑫科贷”“鑫用贷”等产品；有企业想为融资增信，该行即通过与市科创、各担保、保险公司等外部机构的紧密合作，设立“履约贷” “微贷通”等专项产品为企业打开增信通路。不少“三农”领域的企业，借助该行的“农业循环贷款”“鑫农贷”“农机贷”“品牌质押贷”等产品跨过融资“门槛”。

同时，该行极其重视对科创型小微企业的倾注培育， 面向人工智能、生物医药、信息科技、高端制造、节能环保等战略新兴产业的中小企业，推出“鑫动能”计划，配备贯穿企业初创期、成长期、扩张期及成熟期全生命周期的综合金融服务方案，为企业发展注入全新动能。

减费让利 切实提高企业贷款“获得感”

缓解“贷款难”问题的同时，亦不能忽视“融资贵”对企业造成的困扰。针对此症结，上海农商银行在对小微企业的金融支持上，控制小微企业贷款利率成本，进行减费让利，并严格规范服务收费，力求以优质的服务激发小微企业的经营活力。

上海卡邦电气有限公司（以下简称“卡邦电气”）成立于2005年，主营电气控制机柜、成套电器及机器人手臂等，现有员工60多人，是一家典型的制造业科技型小微企业。卡邦电气承接的订单逐年增加，可是随之而来的是经营生产资金缺口。

由于卡邦电气的产品主要是提供给大型工程的设备，合同周期包含设备生产、安装、技术指导和后续维护等，结算周期较长，应收账款回笼速度较慢。为了解决原料采购、员工工资等组织生产的资金需求，卡邦电气经常需要通过小额流动资金贷款补充营运资金，但是受限于经营规模较小、结算量不大等因素，企业从银行获得融资的难度较大，即便可以贷到款，成本也基本维持在7%-8%左右，承受着较大的财务压力。

2016年，上海农商银行与卡邦电气建立信贷关系，为企业发放了一笔200万元的小额流动资金贷款以缓解企业扩大生产所需资金的“燃眉之急”。秉着扶持科技中小企业的宗旨，2016年至2017年，上海农商银行始终以基准上浮10%的执行利率向公司发放贷款。2018年，上海农商银行进一步将对该企业贷款的执行利率降低到基准利率水平，与同期上海地区同业平均利率水平相比，为企业直接节约了财务费用近5万元。

在及时有效的信贷支持下，卡邦电气的营业收入以年均20%左右速度增长，加之财务成本逐年下降，该公司切实享受到了国家经济发展和普惠金融政策实施的红利。“能贷还不贵。”谈及携手走过的3年，卡邦电气负责人有感而发。

上海农商银行表示，将进一步加大对小微企业中长期贷款支持产品的开发和推广，为民营企业、小微企业提供稳定持续且低成本的资金支持，有效缓解小微企业融资痛点、堵点，让更多企业受益。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：赵爽、付长超)