原标题：韧性好潜力足活力强 三张图读懂中国经济大趋势

4月部分经济指标出现短期波动，但从中长期来看，经济韧性好、潜力足、活力强的良好状态并未改变，这才是中国经济的大趋势。

韧性来自新动能的加速成长

焊接机器人、搬运机器、移动机器人……在山东青岛一家汽车制造厂，各式各样的机器人被引入到生产线中，通过视觉识别系统等实现精准定位，又好又快地进行车身焊装。

这是机器人应用的一个场景。在越来越多的应用场景背后，是高技术制造业、工业战略性新兴产业、装备制造业等新动能的崛起。

最近5年来，高技术制造业、装备制造业生产增速均远高于规模以上工业生产整体速度，尤其是高技术制造业生产持续保持两位数增长。

从国家统计局数据可见，高技术制造业、装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重不断攀升，2018年高技术制造业占比已经接近14%，装备制造业占比已接近三分之一。

这样的趋势在今年4月仍在延续。4月份，高技术制造业同比增长11.2%，比规模以上工业快了5.8个百分点，比上个月加快1.2个百分点。3D打印设备、移动通信基站设备、新能源汽车、城市轨道车辆……一批工业新产品正成为增长新亮点。

除了中高端制造业，以信息技术服务为代表的新兴服务业，以网络消费为代表的新业态，以共享经济为代表的新模式，都在快速发展，并为经济增长提供源源不断的新动能。

“中国经济发展韧性十足，为应对外部挑战、实现高质量发展提供了较大的腾挪空间。”国家发展改革委政策研究室主任袁达说。

新动能的加速成长，离不开科技创新以及接连不断的政策红利。近年来，我国大力推动“互联网+”“智能+”，壮大数字经济，加快人工智能的研发应用。与此同时，不断深化“放管服”改革，持续改善营商环境，加大减税降费力度，都为新动能加快成长注入源源不断的动力。

潜力源自消费引擎的持续发力

电影票房突破15亿元，刷新“五一”档票房新高；四川、湖南、福建、重庆、广西等多个省份旅游收入超百亿元；银联网络交易总金额达1.29万亿元，比去年同期日均增长42%……

今年“五一”假期，让人再次认识到了中国巨大市场的消费潜力。

“我国目前人口规模接近14亿，还拥有世界上规模最大而且是最具成长性的中等收入群体，消费升级的态势越来越明显，消费潜力很大。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

近年来，随着居民收入增加、消费环境改善以及产品质量提升，消费水平持续加快增长，消费已经成为拉动经济增长的新引擎。

数据显示，自2014年开始，消费对经济增长的贡献率已经连续5年超过投资，成为拉动经济增长的第一动力。这几年消费对经济增长的贡献率都保持在60%左右。

今年以来，消费市场持续活跃，一季度消费对经济增长的贡献率达65.1%。尽管4月份消费增速回落至7.2%，但当月社会消费品零售总额仍保持3万亿元以上的市场规模，日均零售额超过1000亿元，这样的数字实在难以将“疲软”与之相挂钩。

服务消费日益成为拉动消费增长的主力。据统计局数据，一季度，在全部居民最终消费支出中，服务消费的占比达47.7%，比上年同期提高1.4个百分点，说明消费升级的步伐继续往前走。

“消费对经济增长的基础性作用在不断巩固。”在国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇看来，随着消费环境的进一步完善，消费升级领域里的优质供给进一步跟上，未来消费潜力将进一步释放。

活力起于创业创新热情的不断释放

“无需预约、无需排队、无需提供纸质材料，只要动动鼠标，在网上提交个体户申请信息，通过系统审核后，即可领取营业执照。”这是深圳日前出台的个体工商户登记“秒批”服务。

近年来，随着大众创业、万众创新的实施，企业创业创新的积极性不断迸发。从国家市场监督管理总局数据来看，最近5年，全国日均新登记企业数量均保持在1万户以上。

最新数据显示，今年1至4月，全国新登记企业日均达到1.86万户，相当于全国范围内平均每分钟新增近13家公司。

刘爱华认为，在宏观基本面保持平稳的情况下，不管是从市场主体创新创业的动力、生产经营的活力，还是对未来生产经营的预期等方面来讲，企业作为微观主体的活力都在增强。

创新创业的持续发力，对吸纳就业、扩大就业的“海绵效应”不断体现。统计局数据显示，城镇新增就业人数已经连续5年保持在1300万以上。

目前我国拥有近9亿劳动年龄人口，其中受到高等教育或职业教育的高素质人才有1.7亿，这将为发展职业教育提供坚实的人才储备基础。刘爱华强调，“物质基础加上人才基础，为经济持续平稳健康发展奠定了坚实基础。”

窥一斑而知全豹。这三张图分别勾勒了经济发展中的一个侧面，这些侧面共同揭示出中国经济健康运行、前景光明的大趋势。

(责编：袁勃)