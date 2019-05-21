中银协张亮：金融和科技深度融合 拓展银行服务边界

人民网北京5月21日电 （记者罗知之）“金融和科技的深度融合极大地重塑了银行业的生态，一个数字化、智能化、开放性的银行时代正在到来，将彻底改变银行的服务模式、营销模式及运营模式，拓展银行的服务边界。”今天，中国银行业协会副秘书长张亮在“2019北京金融科技协同创新论坛暨金融科技协同创新平台发布会”上表示。

张亮指出，银行业正在适应这样的时代，不断加强与金融科技公司的合作，谋求高质量发展。一是通过合作促发展。银行业与金融科技公司充分发挥自身优势，在普惠金融、零售金融等方面开展深入合作，推动产品创新与服务创新。很多中小银行，纷纷与金融科技公司发行联名信用卡，推动互联网联合放贷；还有部分银行与金融科技公司合作成立直销银行、消费金融公司等。

二是通过合作谋融合。银行业或通过自建开放平台引入餐饮、娱乐、教育、医疗、公共事业等服务，或通过API、SDK等技术将金融服务或产品直接嵌入合作方平台，进而优化客户旅程，提升客户体验，满足客户多元化的金融场景需求。

三是通过合作防风险。银行业通过与金融科技公司合作，打造智能风控系统，有效解决信息不对称，运用“人脸识别”“语音识别”等生物识别技术，提升金融反欺诈能力。

张亮强调，近年来，银行业拥抱金融科技的程度和深度已经超乎想象，尤其是多家银行宣布成立金融科技公司。银行业在金融科技应用、推动数字化转型方面取得了明显进展，一是提升网点服务质效。银行业网点服务正逐渐向智能化、智慧化转型，逐步建立起对私自助设备+对公自助平台+智能柜台+人工柜台相结合的智慧厅堂，服务流程不断优化，客户体验明显提升。

二是推动数字普惠金融发展。银行业积极推动金融科技应用在普惠金融领域，打造覆盖更广、成本更低、体验更优、风险更小的金融产品和模式创新，尤其能够为信用记录空白的群体提供金融服务。

三是发力零售金融业务转型。银行业通过搭建金融场景、实现线上线下高效联动、打造开放银行等方式，获客渠道得以大幅拓展，零售金融保持较快增长。2018年末，上市银行零售业务税前利润占整体税前利润的比重为39.84%，较2017年末上升0.75个百分点，零售业务贡献度继续上升。

(责编：杨曦、付长超)