中银协张亮：金融和科技深度融合 拓展银行服务边界

人民网北京5月21日电 （记者罗知之）“金融和科技的深度融合极大地重塑了银行业的生态，一个数字化、智能化、开放性的银行时代正在到来，将彻底改变银行的服务模式、营销模式及运营模式，拓展银行的服务边界。”今天，中国银行业协会副秘书长张亮在“2019北京金融科技协同创新论坛暨金融科技协同创新平台发布会”上表示。
张亮指出，银行业正在适应这样的时代，不断加强与金融科技公司的合作，谋求高质量发展。一是通过合作促发展。银行业与金融科技公司充分发挥自身优势，在普惠金融、零售金融等方面开展深入合作，推动产品创新与服务创新。很多中小银行，纷纷与金融科技公司发行联名信用卡，推动互联网联合放贷；还有部分银行与金融科技公司合作成立直销银行、消费金融公司等。
二是通过合作谋融合。银行业或通过自建开放平台引入餐饮、娱乐、教育、医疗、公共事业等服务，或通过API、SDK等技术将金融服务或产品直接嵌入合作方平台，进而优化客户旅程，提升客户体验，满足客户多元化的金融场景需求。
三是通过合作防风险。银行业通过与金融科技公司合作，打造智能风控系统，有效解决信息不对称，运用“人脸识别”“语音识别”等生物识别技术，提升金融反欺诈能力。
张亮强调，近年来，银行业拥抱金融科技的程度和深度已经超乎想象，尤其是多家银行宣布成立金融科技公司。银行业在金融科技应用、推动数字化转型方面取得了明显进展，一是提升网点服务质效。银行业网点服务正逐渐向智能化、智慧化转型，逐步建立起对私自助设备+对公自助平台+智能柜台+人工柜台相结合的智慧厅堂，服务流程不断优化，客户体验明显提升。
二是推动数字普惠金融发展。银行业积极推动金融科技应用在普惠金融领域，打造覆盖更广、成本更低、体验更优、风险更小的金融产品和模式创新，尤其能够为信用记录空白的群体提供金融服务。
三是发力零售金融业务转型。银行业通过搭建金融场景、实现线上线下高效联动、打造开放银行等方式，获客渠道得以大幅拓展，零售金融保持较快增长。2018年末，上市银行零售业务税前利润占整体税前利润的比重为39.84%，较2017年末上升0.75个百分点，零售业务贡献度继续上升。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】