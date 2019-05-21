2019年食安周于6月举行 将开展食品安全谣言治理行动

人民网北京5月21日电（邢郑） 近日，国务院食品安全办、中央文明办、教育部、工业和信息化部、公安部、司法部、生态环境部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、海关总署、市场监管总局、广电总局、国家网信办、中国银保监会、国家粮食和物资储备局、国家林业和草原局、民航局、共青团中央、中国贸促会、中国科协、中国铁路总公司等23部门联合印发《关于开展2019年全国食品安全宣传周活动的通知》（食安办〔2019〕2号）（以下简称《通知》），定于6月中旬，在全国范围集中开展以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题的食品安全宣传周活动，期间将举行食品安全谣言治理行动、食品产业健康发展大数据交流会等活动。

《通知》强调，各地各有关部门在活动中要围绕宣传周主题，突出宣传“尚德守法”的食品安全理念。深入宣传贯彻《地方党政领导干部食品安全责任制规定》等系列文件精神，推动地方党委政府落实食品安全责任、各级监管部门提高食品安全治理水平。引导食品行业市场主体增强责任意识，对从业人员大力开展道德诚信宣传，树立尊法重信正面典型，推进食品行业诚信体系建设，弘扬尚德守法的行业风气。深入开展食品安全法制宣传教育，普及食品安全科学知识，引导群众自觉遵法守法，提高维权能力和科学素养，营造浓厚的食品安全社会共治氛围，传播尚德守法正能量。

《通知》发布了《国家层面宣传周重点活动及分工方案》。6月19日-30日，先后开展部委主题日、食品安全进校园、第二届食品安全校长论坛、餐饮业质量安全提升工程推进会、餐饮服务食品安全智慧管理成果征集、食品安全企业管理研讨会、食品产业健康发展大数据交流会、食品安全谣言治理行动、全国儿童食品安全与健康守护行动等50多项主题活动。宣传周期间，还将举办面向广大公众的食品安全网络知识竞赛，可通过支付宝“答答星球”和“食安查竞赛”微信小程序参与食品安全知识竞赛。

据悉，各地也将按照通知要求，参照国家层面活动方案，结合本地实际和特色，在全国范围内组织开展宣传周活动。

(责编：杨曦、付长超)