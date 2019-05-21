税减了、费降了 盱眙龙虾“体格”更壮了！

在盱眙县，这减税降费的及时雨，正滋养着许多龙虾企业，让他们轻装上阵，将盱眙龙虾品牌打造得更闪亮。

税费红包助力企业做大做强

泡菜龙虾、都梁香龙虾、三味龙虾……走进盱眙某龙虾旗舰店中，各种新式龙虾菜肴被摆放在饭店入口处，吸引了许多食客驻足围观。看着店里顾客迎门，企业董事长踌躇满志，“我们正在装修另一家龙虾酒店，新店面积将达5000平方米，是这个店的5倍，此外一个占地28亩的龙虾加工厂也正在筹建中，未来我们将力争打造龙虾全产业链。”

他说，企业扩大经营的背后，离不开税务部门一些列减税降费政策的支撑。他算了一笔账：去年1-3月，企业所缴纳的各项税费合计达到20万元，而今年由于改用了查账征收，直接以实际利润作为缴税基础，所缴纳的税费合计只有5万多元，比去年同期减少了四分之三。

他说，今年实施的减税政策更让他们企业后续经营信心倍增，“我们投资的龙虾加工厂是需要缴纳增值税的，投产后预计每年营收将达到5000万元，现在税率下调了3%，一年我们就可以节约税费150万元，这对我们来说是实实在在的超大红包。”

贴心服务简化办税手续流程

盱眙税务部门不仅确保减税红包精准落袋，还用贴心的服务，给企业纳税提供最大便利。盱眙某龙虾店会计回忆说，今年年初在个税调整时，自己对系统的操作流程和步骤有疑问，“当时情况比较着急，但正赶上周末，我只能抱着试试看的想法拨通了盱眙县税务局一位张姓工作人员的私人电话，他当即就很认真地解答我的疑惑，还一步步指导我操作，结果很快就申报成功了。”

她之所以有盱眙税务局工作人员的私人电话，源自盱眙税务人和当地企业主动建立的密切联系。从去年年底开始，当地税务部门就利用各种政策培训的契机，让各个企业会计加税务部门的微信，有问题直接线上交流。目前，税务咨询微信群已经有3个，成员总数接近1500人，基本囊括了盱眙所有企业。她说，这样的微信群并非摆设，几乎每天都会有会计同行在群里提问，而每个问题都能得到接待人员快速回复，“有时候遇到他们也不懂的，接待人员会告诉我们电话，让我们直接电话咨询相关部门，在这个群里大家像朋友一样交流，我就是通过微信群才知道那位税务工作人员的私人电话的。”

主动发力确保政策落地生根

他们开办纳税人学堂，组织各类办税辅导培训6600余人次；在实体办税厅设立专窗，现场解答减税降费政策；印发《减税降费热点问题30问》《减税降费政策宣传手册》3000余份，供纳税人使用和对照；建立减税降费政策动态统计台账，按月筛选应享受未享受政策的纳税人名单，主动提示提醒；全面推进数字化办税，在服务厅设设置4台24小时自助办税设备和网上办税体验区，并提供现场辅导……这些人性化服务和举措给冷冰冰的税费政策以最温情的解读，极大方便了纳税人。

最后，来到盱眙县政务服务中心办税窗口看到，这里的工作人员热情地接待一位又一位纳税人，现场虽然嘈杂，但相信每一位纳税人离开后都能感受到事情办好后的轻松和平静，盱眙的龙虾产业也一定会在这火热的氛围中，迎来更好的明天。（马春葆 王舒 ）

(责编：白宇)