加强监管，营造健康网络生态（“浏览器主页劫持”报道追踪）

连日来，本报跟踪报道“浏览器主页劫持”等技术霸凌问题，引起国家市场监管总局的高度重视。与此同时，网络信息安全从业人员也非常关注此事，网友仍在热议。

国家市场监管总局相关负责人21日接受记者专访时表示，强制或者变相强制消费者浏览特定网页等行为违反相关法律的规定，国家市场监管总局将会同相关部门进行治理。

市场监管总局已于今年4月起在全国范围内部署开展“守护消费”暨打击侵害消费者个人信息违法行为专项执法行动。下一步，将配合中央网信办等部门，从规范格式条款、APP安全认证、消费者个人信息保护等角度做好相关治理工作。同时，积极配合全国人大常委会推动个人信息保护法尽快出台。

中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局已于2019年1月起在全国范围内组织开展为期一年的APP违法违规收集使用个人信息专项治理，主要从4个方面开展工作：一是针对APP隐私政策和个人信息收集使用情况进行评估；二是加大对违法违规行为的监管处罚力度；三是打击整治网络侵犯公民个人信息违法犯罪；四是建立实施APP安全认证制度。目前，各项工作正平稳有序推进。

这位负责人说，APP安全认证在今年3月13日由市场监管总局联合中央网信办共同向全社会推出，按照APP运营商自愿申请的原则，由具备资质的认证机构依据相关国家标准对APP收集、存储、传输、处理、使用个人信息等活动进行评价，符合要求后颁发安全认证证书并允许认证标识。通过鼓励搜索引擎和应用商店优先推荐获证APP等方式，引导消费者选用安全的APP产品。

“《人民日报》的报道，为网民权益呼吁，为净化网络环境发声，我们感到很有必要。”信息安全厂商绿盟科技副总裁周凯说，浏览器劫持是侵扰我国网民最常见的方式。

“随着网络技术的发展，浏览器劫持的花样也在不断翻新，业界应加强研发、提高预判能力，尽量从源头遏制这种违规行为。”周凯认为，应对这个问题，仅仅靠个人提高意识、安全厂商提升保障远远不够，期盼有关部门加强监管，用法律划定红线，营造一个健康的网络生态。

关于“浏览器主页劫持”的系列报道引发网友热烈反响，他们踊跃留言，同时呼吁主管部门尽快采取措施治理。

不少网友留言吐槽自己被网络技术霸凌的经历。一位网友说：“2345真的太让人恼火了，篡改搜索引擎，造成用户想要的获取不到、不想要的不断跳出来，影响互联网用户的体验。”另一位网友说：“360浏览器出来！每次我自己设置好的主页，都被你们篡改成360自己的了！”

网友纷纷表示，主管部门要抓紧整治。一位网友说：“法律必须跟进，让这种软件企业承担违法违规的后果。”

网友还留言希望本报跟踪报道。一位网友说：“别说主页被劫持，我的微博一天到晚被数据劫持登录点赞一堆广告信息！”一位网友说：“淘宝搜索要买的书，接下来网页弹窗都是你想买书的信息！”一位网友说：“开机后游戏闪爆登机，毒害了孩子！”“WPS也会安装推广小程序，删也删不掉！”还有网友反映，除了主页劫持，还有DNS劫持、HTTP劫持等问题。

记者了解到，业内企业对本报报道非常重视。金山毒霸相关人员专门给记者打电话称，公司负责人将尽快来京，介绍他们的整改措施。

中央网信办、工信部、公安部对本报报道也高度重视，记者将继续跟踪报道。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 02 版）

(责编：白宇)