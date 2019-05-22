本报深圳5月21日电 （记者冯华、张意轩、安然）21日，华为创始人、CEO任正非就5G、芯片等热点问题接受本报记者采访时表示，美国商务部的“实体名单”和为期90天的“临时通用许可”对华为并未产生太大影响，华为在全球的竞标仍在前进。当前重要的是做好自己的事情，华为有能力继续为客户服务。

据了解，美国商务部15日将华为及其附属公司列入“实体名单”，名单上的企业或个人获得美国技术需获得有关许可。20日，美国商务部发布为期90天的“临时通用许可”，推迟对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。

任正非对此表示，华为一季度销售收入同比增长39%，4月份同比增长25%。预计今年增长速度会减慢，但不会造成公司负增长或对产业发展带来伤害，华为的量产能力仍然很大。他同时表示，华为今后仍将每年投入200亿美元的研发费用，专注于技术创新。

谈到华为发展形势时，任正非明确表示，华为在最先进的领域不会有影响，在5G领域仍保持领先态势。“5G的容量是4G的20倍；耗电每个比特相比4G下降了10倍；体积下降到1/3。我们还有几十年都不会腐蚀的材料，这些特性很适合欧洲。与之相对应的是5G的带宽能力非常大，能提供相当多的高清内容，将造福整个人类社会。5G是我们真正领先世界的核心优势，事实上别人两三年也追赶不上。”

据介绍，截至今年5月10日，华为已经和全球领先运营商签订了42个5G商用合同，10万个5G基站已发往世界各地。一季度华为智能手机发货量超过5900万台，PC、可穿戴设备和智能家居生态等业务也进一步获得了全球消费者的认可。

在谈到芯片问题时，任正非表示，不会出现极端断供的情况，华为全体员工从今年春节开始就着手做好准备。“如果真出现美国芯片完全不能供应的情况，华为没有困难，因为所有的高端芯片华为都可以自己制造。”但他同时也表示，华为不会轻易狭隘地排除美国芯片，“我们不能孤立于世界，而是要同步成长”。任正非说，在和平时期，华为从来都是“1+1”政策，即一半买美国公司的芯片，一半用自己的芯片。“我们将来还是要大规模购买美国器件的，只要它能争取到美国政府的批准，我们要共同建设人类信息社会。”

同时，任正非在采访中也呼吁，要重视基础教育和基础研究。他表示，一个基础理论形成需要几十年的时间，如果大家都不认真去做理论，都去喊口号，几十年以后我们不会更加强大。“必须重视基础教育和基础研究，要踏踏实实做学问。”

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 11 版）

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