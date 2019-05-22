多地排放标准将进“国六”时代，买“国五”车正当时？

中新网北京5月22日电(张旭)今年7月，上海、广州、天津等地即将实施“国六”排放标准，这个被称为“全球最严格”的排放标准，将会对汽车市场产生什么影响？“国五”车购买正当时吗？

资料图。钱晨菲 摄

多地将提前进入“国六”时代

“国六”排放标准全称为“国家第六阶段机动车污染物排放标准”，分为ab两个标准。“国六”a标准略严于欧洲第六阶段排放标准限值水平，“国六”b标准限值相当于美国Tier3排放标准中规定的2020年平均限值。

其中，与“国五”排放标准限值相比，“国六”b标准的一氧化碳和氮氧化物限值大幅下降了50%和42%。

根据安排，“国六”a标准要求在2020年7月1日开始实施，“国六”b要求于2023年7月1日起正式实施。

不过，记者梳理发现，已有18个省市将“国六”提前至今年实施。其中，以河南为代表的部分地区将实施“国六”a标准，而以天津为代表的部分地区则将直接实施更严格的“国六”b标准。

以广州为例，此前广州曾希望2019年1月1日实施“国六”排放标准，随后这一日期被顺延至3月1日。目前，这一日期已与广东全省一致，定在了7月1日。

车企汽车存库承压

事实上，“国六”排放标准实施起来还面临挑战。

全国乘联会秘书长崔东树表示，“国六”标准的实施会让消费者产生“持币观望”的心态，延迟购买乘用车，短期对车市销量产生一定影响，增加经销商库存清理压力。

中国汽车流通协会的数据显示，2019年4月，汽车经销商的库存预警指数为61%，环比上升5.7%，同比上升6.47%。截至2019年4月，经销商库存预警指数已经连续16个月位于警戒线之上。

库存预警指数连续16个月超警戒限。图自全国乘联会官网

中国汽车流通协会表示，部分地区消费者观望“国六”车型切换政策，持币待购，是市场需求下降的原因之一。

根据重庆汽车商业协会公开的《关于我市国六排放标准实施情况的调研报告》，目前重庆经销商库存高企，甚至有些经销商的库存指数已经超过警戒线300%。该协会建议给“国五”留有更长的上牌期。

另外，车企也需要时间进行技术更新。全国乘联会数据显示，截至2019年5月16日，共有84家企业1856个车型3186117辆车进行了轻型车“国六”环保信息公开。

尽管与发布数据的前一周相比增加了37个车型、255532辆车，但与国内车市年产销2800万辆的市场规模相比，符合“国六”排放要求的产品比例还不足20%。

“从目前情况看，7月1日的执行时间不太可能再次延后。”崔东树表示，虽然部分车企已经提前做好相关准备，但一些省市今年年初才公布7月1日执行“国六”标准，新老产品的切换时间相对较短，这令很多车企压力颇大。

停车场内密密麻麻。 王中举 摄

崔东树认为，从数据来看，合资品牌与进口品牌的情况要好于自主品牌，由于自主品牌车型复杂，主流自主品牌车型普遍在数百款以上，数量规模相对较大，所以其达标车型在车型总量中的占比实际并不高。

“由于与‘国六’标准类似的欧标、美标实施在前，一旦国内开始执行‘国六’排放标准，进口品牌与合资品牌只需将符合排放要求的技术或产品导入即可。”而自主品牌在技术方面还存在一定差距。

在崔东树看来，“国六”排放标准对自主品牌带来的冲击非常大，一旦实施，很可能会造成一些自主品牌的4S店无车可卖。

“国五”车购买正当时？

但从消费者的角度看，有分析认为，由于“国六”排放标准执行在即，“国五”车型将会迎来较大优惠，消费者现在购入“国五”汽车正是时候。

据媒体报道，上汽大众、上汽通用等品牌在通过向内部员工提供优惠来消化“国五”汽车的库存。

为清理库存 ，甚至有经销商喊出了“买一送一”的口号。5月17日，一张由上海冠隆汽车销售服务有限公司发出的“号外！520超级品牌日，买一台送一台，送完为止”的促销海报在网上流传。

微博网友评论

该店销售向《文汇报》表示，“买一台标致5008或者4008，就送一辆308或2008，赠车的售后服务和正常购买的车没有区别。”

在大促的背后，是难以消化的库存压力。根据中国汽车流通协会2018年11月“中国汽车经销商库存预警指数调查”，东风标致库存深度指数达到了3.8，高居榜首。2019年一季度，东风标致母公司神龙汽车累计销售为3.47万辆，同比下滑57.7%。

但“买一送一”的4S店毕竟是少数，大部分4S店还处于观望状态。“目前店里正在进行‘国五’和‘国六’车型的切换，从厂家新进购的车型都符合‘国六’排放。”河南安阳某别克汽车4S店的一位销售员告诉记者。

目前距离7月1日还有一个多月时间，且各省市均给出了2-3个月的过渡时间。上述销售员告诉记者，现在除了购买“国五”车型可以享受较高优惠外，“国五”车办理上牌等手续没有限制。

不过需要注意的是，从2018年开始，国内车市开始进入负增长状态，为提振销量，此前4S店已进行了多轮价格下调。虽然经销商希望能尽快清理“国五”汽车，但利润空间有限，所以具体优惠幅度，消费者需要自行咨询。(完)

(责编：白宇)