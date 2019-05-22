集聚优质资源 服务中小企业

推动“一带一路”中小企业交流、设立“专精特新”展区、推出网上中博会……第十六届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）将于6月24日至27日在广州中国进出口商品交易会展馆举行，本次中博会由工业和信息化部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府联合主办，马来西亚和联合国工业发展组织担任主宾方。

目前，境内主题展和境外主题展已确认展位数总计2533个，已超额完成招展计划。其中各省（区、市）已确认“专精特新”展区和创新服务展区两大展区展位数合计1283个，“专精特新”展区1028个，创新服务展区255个；跨境电商展200个；境外主题展已确认展位数1050个，确认参展的国际组织和国家（地区）共有31个。

架起合作桥梁，15个一带一路沿线国家确认参展

中博会自2004年创办以来，已经发展成为我国规模最大、规格最高、影响最广，专门服务中小企业发展的国际性展会。

在前十五届中博会中，共有43个与中国签署了“一带一路”合作协议的国家参展，参展企业总数达4100家，展位总数共计5639个，11个“一带一路”沿线国家成为中博会联合主办国。

今年是第十六届中博会，截至目前已有15个“一带一路”沿线国家确认参展：马来西亚、印度、伊朗、泰国、保加利亚、斯里兰卡、俄罗斯、希腊、老挝、柬埔寨、越南、巴基斯坦、尼泊尔、缅甸、斐济。

中博会与各国中小企业搭建了交流合作的平台，推动了中外中小企业的合作向更大范围、更广领域、更高水平发展。中国将与各国一道，共同推动中小企业成长壮大，为促进地区的繁荣发展做出贡献。本届中博会还将举办2019“一带一路”专项行动，并举行“数字丝路携手远航”主题论坛和中外合作交流洽谈会，邀请巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利等国家的商协会、企业与中国企业进行现场对接，为中小企业高质量发展拓展海外潜在市场，赢得全球商机。

首次设立“专精特新”展区，展现高质量发展成果

为了引导中小企业高质量发展，本届中博会首次设立“专精特新”展区，1028个展位集中展示促进中小企业高质量发展的最新成果、近900家优秀中小企业及其产品。该展区体现了三个“突出”：突出中小企业特色，突出“新动能”，突出“现代产业体系”。集中展示各地促进中小企业高质量发展的最新成果和发展理念，引导中小企业朝着专精特新的方向发展，提振发展信心。参展企业主要来自全国各地的“专精特新小巨人”企业、国家小微企业创业创新示范基地在孵的优秀企业、国家中小企业基金投资的创新型小微企业、单项冠军中小企业。

据了解，组委会将同步举办“专精特新”展区专场活动，如“新品发布会”集中发布优秀企业的新产品。“专精特新”展区和专场活动为全国中小企业树立学习的标杆。

开通网上中博会、开展产品供需对接，逐步实现网上交易

本届中博会还将首次设立创新服务展区，各省（区、市）将组织国家中小企业公共服务示范平台、技术转移机构、智能制造解决方案供应商、金融服务商等机构参展。组委会已经开始提前收集参展参会企业在融资、营销、技术对接等方面的需求，针对这些需求开展投融资服务、上市辅导、产品发布、企业路演、技术对接等一系列配套活动，让参展参会的中小企业得到实实在在的帮助和优质服务。

同时，本届中博会还将优选有实力的行业商业协会举办行业产品供需对接活动，有针对性地组织采购商与参展商进行精准对接。

展会同期将举办中小企业高峰论坛、中小企业跨境撮合对接洽谈会、大中小企业融通发展项目对接、中小企业投融资论坛暨投资路演、节能技术改造与服务供需对接会等系列活动，这些活动将帮助中小企业解决发展过程中的难题、痛点，交流展示世界最新科技成果和新兴产业未来发展趋势，引导大中小企业融合发展。

据悉，组委会还将开通网上中博会，通过互联网向世界展示优质产品、技术与服务，逐步实现网上交易，打造永不落幕的网上中博会。（本报记者 李刚）

(责编：蒋琪、付长超)