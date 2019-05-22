跨境电商，跑出时代加速度

【现象】足不出户就能“买全球”“卖全球”，增强了国内消费者的获得感和幸福感，也为其他国家人民带来更多便利。近日发布的《中国跨境电商创新发展报告（2019）》指出，进入21世纪以来，中国跨境电商异军突起，改变了传统商品交易的组织方式，成为跨境贸易领域中最具竞争力的新业态、新模式、新引擎。

【点评】拿着外汇券到友谊商店购买“进口货”，曾是中国经济发展史上的一个独特景象。如今，贸易方式极大改变，全球商品早已跨境流通。借助电商平台，普通老百姓只要一键下单，就能买到世界各地的商品，也能把自家产品销往全球各个角落，“海淘”“代购”成了新的消费时尚。可以说，经过20多年的发展，特别是近些年的大规模进步，跨境电商对国家、企业、消费者乃至全球贸易产生了不容忽视的影响，同样具有巨大社会价值。

跨境电商的活跃，与时代进步息息相关。有人总结了背后的因素，比如技术进步，让市场主体几乎零成本地获取丰富且对称的供需信息；产业支撑，千千万万中小企业分享经济全球化红利，直接、平等、深入地参与贸易；消费升级，带动更强的购买力和更高的生活品质。“电商”让“跨境”的物理距离逐渐归零，而消费人群与商品种类都在成倍增长。预计到2020年，中国的跨境网购用户数量将达2亿，全球用户数量将达9亿。

清楚“货从何处来”，也要知道“货是怎么来”。《集装箱改变世界》一书认为，“集装箱降低了货物运输的成本，从而改变了世界经济的形态。” 的确，当全球商品都被摆在“像一只马口铁罐头盒”的标准箱时，一个高度自动化、低成本、低复杂性的货物运输系统载着琳琅物品，正在推开世界市场的大门。如果说“集装箱发明”支撑了大宗贸易，那么“物流变革”就是在托起以小件快运为特色的跨境电商。有数据显示，2017年中国的快递量达400亿件，占全球总量40%以上。相较于传统贸易要经过生产商、出口商、进口商、渠道商、批发商、零售商等“链状过程”，跨境电商打破了渠道垄断，以扁平化流通使消费者最大程度获益。

一只北大西洋的龙虾，从打捞出海到送上中国人的餐桌，多个流程“一气呵成”时，最快只需要27个小时。让跨境电商加速奔跑，还要面对物流通关、信用风险、资金安全、流量竞争等多道“坎”。跑出这个时代的加速度，才能更好满足消费者的需求。直面跨境电商发展中的挑战，并在此基础上努力做到开放合作共赢，世界经济的大海永远在等待扬帆者。

(责编：蒋琪、付长超)