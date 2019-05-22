农村土地确权 激发乡村活力

近年来，广西扎实推进全区农村土地确权各项工作，农村土地承包经营权确权工作基本完成，乡村发展活力不断激发。广西壮族自治区农业农村厅党组书记、厅长刘俊介绍，截至2018年12月底，广西全区共调查承包农户895万户，实测耕地8247万块、4776万亩，实际确权承包地面积4473万亩；完善土地承包合同和登记簿870万份，占应确权农户总数的98.19%；全区颁发土地承包经营权证书848.09万本，颁证率达96.01%。

2012年起，广西开展农村土地确权工作试点，然后逐步扩大试点，2017年被列入全国整省试点省份。广西属山地丘陵盆地地貌，地形复杂、地块分散，农村土地确权工作难度大。为高质量完成农村土地确权工作任务，广西从2014年起将农村土地确权工作列入自治区重大改革任务进行重点推进，成立了专门工作领导小组负责统筹协调。同时，设立了规模为16.9亿元的农村土地确权工作专项资金，在中央财政每亩补助10元的基础上，每亩再补助15元，标准居全国前列。此外，还安排6.8亿元用于开展全区域统一航拍，制作确权工作底图。5年来，自治区、市、县三级累计投入资金34.7亿元。

农村土地确权改革激发乡村发展活力。目前，广西农户承包地经营权流转面积1019万亩，占全区承包地总面积的30.5%。专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等新型农业经营主体成为承接农村土地经营权流转的主要力量。其中，连片承租农户承包地50亩以上的企业或专业大户17047家，承租面积425万亩，占全区承包地经营权流转面积的41.71％。（记者庞革平）

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