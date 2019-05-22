新职业，让更多人梦想成真

不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，更能激发中国经济创新驱动发展的潜能

新职业如同一面镜子，照见的是中国产业结构的升级换代，是中国经济不断实现自我迭代的内在活力，是中国经济迈向高质量发展的坚实步伐

高新技术领域正成为我国新职业的密集诞生地。云计算工程技术人员、电子竞技运营师、无人机驾驶员……前段时间，人力资源和社会保障部等部门发布了13个新职业，这些颇具科技含量又充满未来感的职业让人眼前一亮。

从某种意义上说，技术进步史与职业迭代史是一枚硬币的两面。技术进步带来分工细化，催生更多职业，这是历史发展的必然。科技日新月异，越来越多的职业正朝着高价值、数字化、个性化方向发展。近年来，当经济由高速增长转向高质量发展，高新技术产业成为我国经济新的增长点，人工智能、物联网、大数据和云计算等技术得以广泛运用，市场对相关岗位已形成了稳定需求。一系列新职业从无到有的快速生长，正是新技术、新业态、新模式蓬勃发展的最好注脚，本身就表明了中国经济社会发展的巨大活力。

这几年摘棉时节，新疆的棉田会出现大批喷洒脱叶剂的无人机飞手，他们是走上全新岗位的能手。新职业里有时代的新意。从供给的角度来看，新兴产业正成为新的经济增长点，为新职业形态的出现提供了无限可能，从而催生了大量新就业形态；从需求角度看，一些岗位本身就是需求的代名词，从度假房产咨询师到运动治疗师，从私人旅行线路定制师到游戏架构师，光听这些岗位的名字，就能感知到人们不断增长的美好生活需要。社会发展的巨轮，正是由不同行业的劳动者努力向前推动，而不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，更能激发中国经济创新驱动发展的潜能。

职业的更新换代既彰显了产业的新陈代谢，也与新技术的应用息息相关。比如说，人工智能、大数据和云计算的广泛运用，对从业人员的需求大幅增长，这是产业结构的升级催生高端专业技术类新职业；比如说，工业机器人的大量使用，对工业机器人系统操作员和系统运维员的需求剧增，这是科技提升引发的传统职业变迁；再比如说，农民专业合作社等农业经济合作组织发展迅猛，农业经理人应运而生，这是信息化的广泛应用衍生的新职业。可以说，新职业如同一面镜子，照见的是中国产业结构的升级换代，是中国经济不断实现自我迭代的内在活力，是中国经济迈向高质量发展的坚实步伐。

当然，一些新职业之所以降临，有赖于企业和个人的大胆探索，也离不开国家层面对新业态的包容和推进。比如，正是因为我国出台全球首个国家层面管理办法规范引领网约车发展，网约车司机最快速度拿到了运营资质；正是因为官方对电子竞技的认可，让电子竞技员、电子竞技运营师变成了正规职业。这也说明，新职业的培育需要全社会共同努力。当政府监管给予新业态、新模式更多空间，社会给予新事物、新职业更多包容，就能为新职业的生长提供更好的土壤。

进一步说，新职业的快速发展，更具有了稳增长、稳就业的意义。据《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》显示，2018年中国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，增速大大高于同期全国总就业规模增速。数字经济吸纳就业能力显著提升是显而易见的，一个典型例子是物流业。尽管智能物流大大降低了对分拣工的需求，看似“挤出”了一些劳动密集型岗位，但是“机器换人”后，大量物联网设备、机器人都有赖人工智能工程技术人员、工业机器人系统操作员部署、维护，更多人机合作的工种诞生了。正是在这个意义上，经济转型升级，或许顺势关上了一扇窗，但也会打开一扇更大的门。

新职业之所以总能引发关注，归根到底是因为它代表了新方向，展现出发展的新优势。可以预计，随着技术革命的加速推进、改革步伐的持续加快，更多高技术含量的新职业将接踵而至，连接起你我更美好的生活，描绘出中国经济的美好图景。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)